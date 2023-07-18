女足世界盃︱澳洲女足拍片促與男足獎金平等　要求集體談判權

23名澳洲女足球員透過澳洲職業球員工會發布有關的影響，她們批評女足世界盃的獎金與男子有差別，同時指出部份的國家，女足球員缺乏集體談判權。她們同時要求，將澳洲女子聯賽的球員，都轉成為全職球員。

女足獎金僅男子四分一

與新西蘭共同舉辦今屆女足世界盃的澳洲，她們表示：「736名球員，在這個最大的舞台為她們國家爭取榮譽。然而很多卻仍然遭到組織者的剝削，以及缺乏他們集體談判的權利。集體談判權讓我們可以確保我們與澳洲男足有同等待遇，但有一樣例外，國際足協（FIFA）仍然只為女足提供男子同等賽事的四分一獎金。」

今屆女足世界盃的總獎金達到1.1億美元，比2019年的賽事增加了3倍，然而與去年舉行的男子世界盃的4.4億美元獎金，仍有一定的距離。

她們又表示：「我們在澳職聯的姊妹，仍在推動足球成為全職的工作，讓她們不用再像我們過去要做兼職。」澳洲足協總裁就回應：「我們有留意有關影片。我們不擔心澳洲足球，因為我們所有人都知道，我們的計劃是世界領先的，而我們知道球員工會與球員都認同這一點。至於國際足協方面，沒有達到我們澳洲所期望的，不過已經有進步，只是當中還有更多進步空間。」