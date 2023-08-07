女足世界盃｜瑞典互射12碼贏四屆冠軍美國　全靠底線科技決定最後12碼射入

爭取三連霸的美國女足，在女足世界盃的16強，在互射12碼階段，門線科技判瑞典第7輪射入，令這支四屆冠軍在16強出局，今屆賽事八強就只餘日本一支曾奪得冠軍的球隊。 在巴西及德國分組賽意外出局，而挪威在16強又不敵日本，美國本來成為今屆有望爭取三連冠的隊伍。然而面對着三屆季軍及一次亞軍的瑞典，在門將的梅素域（Zecira Musovic）多次力挽狂瀾下力保不失，美國全場攻門多達21次，比瑞典8次有明顯差距，而且美國多達12次中目標。兩隊最終在法定時間打成0:0。在加時仍然沒有進帳，令今屆賽事，首次需要用12碼分勝負。

12碼階段由美國先射，美國前3輪全中，相反瑞典有守將的波恩（Nathalie Bjorn）射失，不過美國隊的老將，38歲的拉賓諾（Megan Rapinoe）在第4輪亦射失，雖然瑞典同樣射失，但美國隊第5輪的索菲亞史密夫（Sophia Smith）亦「宴客」，相反瑞典第5輪由漢娜賓妮臣（Hanna Bennison）追平，雙方要以即時死亡定勝。 美國門將撲中前已入網 在第6輪雙方齊齊射入，第7輪美國的姬莉奧哈拉（Kelley O'Hara）射失，而瑞典的靴婷（Lina Hurtig）起腳後，美國門將的艾莉沙尼荷（Alyssa Naeher）雖然撲到，但是門線技術判定皮球先過白界，裁定靴婷入球，令美國因此12碼以4:5被淘汰。