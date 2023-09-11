女足世界盃｜西班牙足協主席終於辭職　稱無法繼續工作

盧比利斯因為在女子世界盃的決賽，西班牙奪冠後，在頒獎台上強吻國家隊功臣之一的靴莫素（Jenni Hermoso），引起全世界的爭議。在西班牙發生多次的示威，要求這位主席下台。而國際足協（FIFA）亦對他作出了懲處。加上西班牙足協更解僱與盧比利斯友好的女足主帥維達（Jorge Vilda），然而一系列行動無助將事件降溫。上星期靴莫素更正式向警方落案控告盧比利斯。

支持與葡萄牙摩洛哥爭取合辦世盃

盧比利斯表示自己已向暫代主席的柏度洛查（Pedro Rocha）提出辭職。他在接受英國傳媒人摩根（Piers Morgan）表示：「我不能繼續我的工作。」他在聲明表示：「在FIFA立即採取禁制之後，還有後來其他針對我的公開訴訟，都證明我將不能返回我的職位。堅持等待着是不會有正面的結果，無論是對協會還是西班牙足球。」而他又表示，仍希望他的離開可以讓西班牙成功與葡萄牙及摩洛哥，申辦到2030年的世界盃。

他又表示：「我相信真理，而我會繼續盡自己能力爭取勝算。我的女兒們、家人以及愛我的人都在這些迫害中受到傷害，還有更多的謊言。不過隨着時間，事實會勝於雄辯。」