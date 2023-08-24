女足世界盃｜西班牙體育部門警告　足協不懲處主席政府會出手

西班牙足協主席盧比利斯（Luis Rubiales），因為在女足世界盃決賽後的不當行為，西班牙最高體育委員會的主席已表明，若足協不對盧比利斯作處分，將會由體育委員會出手。
因為在女足世界盃賽後，在頒獎台上於功臣靴莫素（Jennifer Hermoso）不情願下吻她，引發爭議的盧比利斯。西班牙足協已在周二（22日）宣布，將在周五（25日）召開特別大會，解決有關盧比利斯的問題。然而媒體指，在會議的議程中，卻沒有有關女足世界盃爭議的內容。
西班牙最高體育委員會主席法蘭高斯（Victor Francos）在周二受訪時表示，委員會願意介入事件，原因是他們確實收到了3宗對盧比利斯的投訴：「我們與西班牙足協已經很清楚，在有關《體育法》需要一個公開的過程。我們不會接納那些不公開的內部紀律程序。從事件開始，我們已期待可以盡快解決事件，這事只涉及兩個人，而且沒有很多需要調查。」
有關的說法已對盧比利斯增添壓力，而在周二，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）已表明盧比利斯的道歉並不足夠：「事實上那裡有一些行為，像盧比利斯事件，展示我們國家距離平等及尊重，以及兩性間的平權仍有一段路程。盧比利斯的道歉是不足夠，我甚至認為不合適，因此盧比利斯有需要繼續向我們解釋見到的事。」
主帥亦涉不當指控
西班牙最高體育委員會是西班牙文化及體育部下的自治機構，他們有權利要求辭退盧比利斯，不過作出有關決定需要一定程序，包括要有外部的投訴以及需要透過法院審訊。
然而，西班牙女子國家隊可能還面臨更多的問題，因為有媒體指，在決賽之後，西班牙主帥的維達（Jorge Vilda）在賽後慶祝時，觸摸一名女性職員的胸部。
Encara sense entendre perquè ningú parla del tocament de Jorge Vilda, només d'en Rubiales. Han de pagar ambdós. pic.twitter.com/qn7mLL3lj3— David Melero 📸 📽 ✏ 🔴 (@davidmelero__) August 22, 2023