女足世界盃｜西班牙體育部門警告　足協不懲處主席政府會出手

西班牙足協主席盧比利斯（Luis Rubiales），因為在女足世界盃決賽後的不當行為，西班牙最高體育委員會的主席已表明，若足協不對盧比利斯作處分，將會由體育委員會出手。

因為在女足世界盃賽後，在頒獎台上於功臣靴莫素（Jennifer Hermoso）不情願下吻她，引發爭議的盧比利斯。西班牙足協已在周二（22日）宣布，將在周五（25日）召開特別大會，解決有關盧比利斯的問題。然而媒體指，在會議的議程中，卻沒有有關女足世界盃爭議的內容。

西班牙最高體育委員會主席法蘭高斯（Victor Francos）在周二受訪時表示，委員會願意介入事件，原因是他們確實收到了3宗對盧比利斯的投訴：「我們與西班牙足協已經很清楚，在有關《體育法》需要一個公開的過程。我們不會接納那些不公開的內部紀律程序。從事件開始，我們已期待可以盡快解決事件，這事只涉及兩個人，而且沒有很多需要調查。」