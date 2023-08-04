女足世界盃︱FIFA介入調查贊比亞　主帥被指賽前兩日摸球員胸

國際足協（FIFA）在周五（4日）聲明，表示會調查贊比亞女子國家隊，在女足世界盃期間的不當行為。根據英國傳媒報道，在球隊最後一戰對哥斯達黎加前，主帥的麥華比（Bruce Mwape）涉嫌用手觸摸一名球員胸部。

英國《衛報》在周四（3日）報道指，麥華比在對哥斯達黎加的比賽前兩日，向一名贊比亞球員用手搓其胸部。贊比亞足總在去年9月，曾表示會就隊內的性侵指控作出調查，而在《衛報》上月的報道，指麥華比是當時受調查的一員。而贊比亞足總去年的聲明，曾有不公開身份的成員表示：「如果他（麥華比）想與誰上床，你也只能答應。」