女足世界盃︱FIFA介入調查贊比亞　主帥被指賽前兩日摸球員胸

國際足協（FIFA）在周五（4日）聲明，表示會調查贊比亞女子國家隊，在女足世界盃期間的不當行為。根據英國傳媒報道，在球隊最後一戰對哥斯達黎加前，主帥的麥華比（Bruce Mwape）涉嫌用手觸摸一名球員胸部。
英國《衛報》在周四（3日）報道指，麥華比在對哥斯達黎加的比賽前兩日，向一名贊比亞球員用手搓其胸部。贊比亞足總在去年9月，曾表示會就隊內的性侵指控作出調查，而在《衛報》上月的報道，指麥華比是當時受調查的一員。而贊比亞足總去年的聲明，曾有不公開身份的成員表示：「如果他（麥華比）想與誰上床，你也只能答應。」
FIFA表示會為舉報者保密
FIFA方面就事件表示：「FIFA會嚴肅處理所有不當行為的指控，並有明顯的流程處理任何人想作出的舉報。我們確認收到了贊比亞女子國家隊的投訴，而且調查已經展開。我們對進行中的調查，不能提供更多詳細資訊。」FIFA表示，任何人想作出舉報及提供資料，可以透過FIFA的保密舉報平台，FIFA保證所有資料會作出保密處理。」
麥華比在2018年起已接掌贊比亞女足，並且在今屆首次出戰女足世界盃。球隊在分組先後不敵日本及西班牙後，在最後一仗以3:1擊敗哥斯達黎加，取得她們歷史上的首場勝仗。