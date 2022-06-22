好勝Hillary「失控」划艇 Leanne靠數據避免overload

換上全身運動裝的Hillary與Leanne，周三於AME運動電競館分別試玩電競機，其中自言「好勝」的Hillary試玩划艇機一度失控，輕鬆表現自轉多周，場面爆笑。而最近於多個國際三鐵賽事獲獎的Leanne，便試玩了模擬尖沙咀大馬路的單車機，遺憾現場太多人，Hillary未有試踩這條「彌敦道」。

兩人於賽後分享運動心得，有健身習慣的Hillary便指Forerunner 255 Music較適合平民運動愛好者：「我平日做運動一定會聽歌，一些較up beat的音樂會令運動更起勁，255的音樂功能便較為合適。」Forerunner 255系列更推出了專為女性用的255s，錶面較前者的1.3”小只得1.1”，重量亦輕了10g。

早前於澳洲墨爾本2XU三鐵賽事贏得女子公開組冠軍的Leanne，便指Forerunner 955 Solar的太陽能充電功能十分適合三鐵運動員：「三鐵賽事很多時都會超過10小時以上，而Power Glass太陽能充電錶面，可以連續使用長達20天，令我比賽時都可以保持準確pacing。」此外，Leanne又指Forerunner 955的體能分析功能十分實用，堅持訓練計劃的運動員可以數據看清身體狀況，更準確確保不會因過度訓練而影響效果。