「2024第十二屆姚基金慈善賽」於8月20日晚在亞洲博覽館舉行，由NBA球星及發展聯盟球員組成的國際籃球明星隊對陣CBA明星球員組成的中國籃球明星隊，最終比賽由國際籃球明星隊以128比104勝出。

國際籃球明星隊陣容有不少NBA巨星例如來自洛杉磯快艇隊的10屆全明星兼前MVP後衛占士夏登（James Harden）、今夏轉投費城76入隊的9屆全明星前鋒保羅佐治（Paul George）、來自熱火隊的6屆全明星球員占美畢拿（Jimmy Butler）以及華盛頓巫師隊球員基爾古斯馬（Kyle Kuzma）及其他國際球員。對陣由來自CBA的明星級球員組成的中國籃球明星隊，球員包括有郭艾倫、韓德君、李曉旭、叢明晨、劉雁宇、周鵬、方碩等等。

國際籃球明星隊首節領前31分

國際籃球明星隊以4名NBA正選球員出戰，一出場就打出進攻高潮，送上多計偷波一條龍快攻入樽，令現場球迷大飽眼福，首節戰罷國際籃球明星隊已經以46︰15大比數領先。領先的國際隊到第二節仍然冇留手，遠投手起刀落大灑三分雨，半場以80︰37結束。

到第三節，兩邊換上分別來自中國內地各鄉村學校的青少年球員及港澳小球員落場比賽，期間更有郭艾倫、畢拿及夏登等明星球員上場與小球員打足一節。至於第四節，兩邊球隊就會互換球員比賽，象徵本次慈善賽的宗旨友誼第一。最終國際籃球明星隊以128︰104勝出。