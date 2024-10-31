姚明辭去中國籃協主席職務 郭振明接任

姚明稱這是經過慎重思考之後做出的決定，強調擔任籃協主席的經歷很寶貴，有不少收穫，遺憾的則是國家隊的成績和表現沒有達到預期。他因選擇在這個時候離開，主要還是基於對中國籃球未來的考慮，其任期還剩兩年，他希望為新班子留下一個完整的奧運周期，以便他們更好地開展工作。姚明稱對籃球的熱愛從未改變，未來自己以其他方式參與籃球的機會還有很多。 接替姚明擔任中國籃協主席的是國家體育總局籃球運動管理中心中國籃協聯合黨委書記、中國籃協副主席郭振明，他自2022年初進入中國籃協，與姚明共事。郭振明坦言，從姚明手中接過中國籃球協會的這副擔子，壓力還是非常大，惟對籃協班子很有信心。

副主席曾稱消息不實

內媒周三(10月30日)已披露，曾效力NBA的中國籃協主席姚明於10月25日提交辭呈，報道指，在姚明辭去中國籃協主席職務之後，將是一位具有行政級別且是副主任級別以上的專業人士，接任籃協主席一職。惟中國籃協副主席徐濟成昨日接受內媒查詢時，曾聲稱姚明辭職的消息不實：「別聽那些，謠言！」

7年任期男籃無緣兩屆奧運

姚明於2011年退役，及後持續活躍在體育和公益相關領域，2017年2月當選籃協主席，在其7年任期，中國男籃兩次衝擊世界盃出線均失敗，並且連續無緣東京和巴黎奧運，至於女籃在2022年世界盃奪得亞軍。