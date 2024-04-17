學界三人籃球挑戰賽4月尾舉行 力爭6月中大錦標賽席位

本年度的GA三人籃球比賽分為兩階段進行，雲集更多學界精英，盼望藉此平台發掘香港籃球新星，提升香港籃球水平。 4月下旬舉行的學界三人籃球挑戰賽，將分為港島區、九龍區及新界區，爭逐6月於香港中文大學舉行的香港中文大學三人籃球錦標賽2024席位。

決賽隊伍晉身中大錦標賽

首階段「GA110學界三人籃球挑戰賽」將於4月下旬舉行，將以地區劃分為「港島區」、「九龍區」及「新界區」；每區各設中學組及小學組，每組再分男子組及女子組，共四個組別。由於報名隊伍數目眾多，比賽日前已完成抽籤。

每個組別將會以小組單循環形式進行，最多十二支隊伍分為四個小組角逐，小組首兩名晉級淘汰賽，以單淘汰制決出冠亞季軍。是次挑戰賽的決賽隊伍，將獲得6月份舉行的「香港中文大學三人籃球錦標賽2024」的參賽資格。是次挑戰賽不乏傳統名校及勁旅，協恩中學、英華書院、拔萃男書院等勁旅，將會在4月27日（星期六）出戰九龍區賽事，而港島區及新界區賽事則分別於4月21日（星期日）及4月28日（星期日）舉行。