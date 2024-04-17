學界三人籃球挑戰賽4月尾舉行 力爭6月中大錦標賽席位

本年度的GA三人籃球比賽分為兩階段進行，雲集更多學界精英，盼望藉此平台發掘香港籃球新星，提升香港籃球水平。 4月下旬舉行的學界三人籃球挑戰賽，將分為港島區、九龍區及新界區，爭逐6月於香港中文大學舉行的香港中文大學三人籃球錦標賽2024席位。
決賽隊伍晉身中大錦標賽
首階段「GA110學界三人籃球挑戰賽」將於4月下旬舉行，將以地區劃分為「港島區」、「九龍區」及「新界區」；每區各設中學組及小學組，每組再分男子組及女子組，共四個組別。由於報名隊伍數目眾多，比賽日前已完成抽籤。
每個組別將會以小組單循環形式進行，最多十二支隊伍分為四個小組角逐，小組首兩名晉級淘汰賽，以單淘汰制決出冠亞季軍。是次挑戰賽的決賽隊伍，將獲得6月份舉行的「香港中文大學三人籃球錦標賽2024」的參賽資格。是次挑戰賽不乏傳統名校及勁旅，協恩中學、英華書院、拔萃男書院等勁旅，將會在4月27日（星期六）出戰九龍區賽事，而港島區及新界區賽事則分別於4月21日（星期日）及4月28日（星期日）舉行。
次階段強強對決
第二階段比賽將會由每個地區挑戰賽的決賽隊伍，以及去年香港中文大學三人籃球錦標賽的冠亞軍隊伍，即八支球隊，分為兩個小組進行分組賽。當中備受觸目的中學組賽事，去年男子組盃賽冠軍張振興伉儷書院以及亞軍北角協同中學均會以種子身份參與錦標賽，女子組種子球隊則有應屆學界籃球精英賽亞軍林大輝中學，以及去年盃賽季軍滙基書院。另外，錦標賽將設有大專組，成為本地罕有同時涵蓋大專、中學、小學的三人籃球賽事。
除此之外，各支中小學錦標賽隊伍將有機會獲邀參與由兒童青少年身體素養學院（PLACY®）提供的運動技能及體適能評估。
GA學界三人籃球挑戰賽
比賽日期：2024年4月21日（港島區）、27日（九龍區）及28日（新界區）
比賽地點：明愛粉嶺陳震夏中學
香港中文大學三人籃球錦標賽2024
測試日期：2024年5月18日
比賽日期：2024年6月1至2日
比賽及測試地點：香港中文大學大學體育中心－楊明標體育館