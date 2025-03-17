學界籃球精英賽｜協恩挫裘錦秋摘十連霸 青中險勝女拔奪季

協恩在對上13屆賽事中12次封后，雖然於今屆港九D1分區決賽飲恨，但於精英賽強勢回歸。裘錦秋昨日擊敗中華基督教青年會中學後，突破近3屆止步4強的成績，同時繼2002至03學年奪冠後重返決賽。

「2024-2025年度NIKE全港學界精英籃球比賽」今日（15日）於啟德體藝館競技場上演男、女子組決賽，協恩中學以85：31擊敗裘錦秋中學（葵涌），成就十連霸。至於中華基督教青年會中學在季軍戰以62：59力壓拔萃女書院。

協恩首節有甘梓澄表現亮眼，個人攻入15分，中鋒戴欣婷則為裘錦秋攻入10分，未有被對手大幅拉開。裘錦秋球員相繼入局之下，與協恩打成均勢，半場將分差收窄至31：43。協恩在第3節繼續靠快攻多點開花，反觀裘錦秋球員在下半場的體能逐漸下降，形勢更是一面倒，即使戴欣婷攻入隊高25分，最終協恩仍以85：31大勝奪冠，摘下十連霸及隊史第14座冠軍。

攻入全場最高31分的甘梓澄表示，十連霸是球隊重要里程，坦言繼承冠軍傳統的壓力不低，「不過會將壓力變成動力，希望為協恩將傳統維持下去。」她另指4強戰的個人表現不算好，感謝隊友仍然相信她，並喜見今場幾乎所有隊友都有得分。