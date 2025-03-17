學界籃球精英賽｜男拔18分挫張振興 闊別7年再次奪冠 英華加時挫寶覺奪季

學界籃球精英賽｜男拔28分挫張振興 闊別7年再次奪冠 英華加時挫寶覺奪季 「2024-2025年度NIKE全港學界精英籃球比賽」今日（15日）於啟德體藝館競技場上演男、女子組決賽，拔萃男書院以70：52力壓張振興伉儷書院，繼2017至18學年後再度稱王，亦是隊史第7度奪冠，追平英華書院成為最多奪冠次數的男子組球隊。 上屆失落精英賽資格的張振興捲土重來，並於昨日4強戰淘汰力爭衛冕的英華書院。至於男拔在2017至18學年奪冠後，曾經兩度殺入決賽惟未能稱王，包括在2018至19學年決賽以49：76不敵張振興。張振興今仗早段依靠外投得分，但其後出現進攻失誤，被對手用快攻拉開比分，首節落後10：19。男拔次節繼續限制對手得分，再將優勢擴大至36：23完半場，其中陳文滔攻入12分。

第3節張振興射手薛展文射入兩球3分，但是數次未能把握快攻機會拉近，男拔鄭旨言攻入壓哨「Long two」後，助球隊以53：38進入末節。今場以7人輪換的張振興，在薛展文被換下後較難力追比分，相反男拔12位球員前後均有上場，末節亦繼續主導節奏，最終以70：52寫下勝利，相隔7年再度稱王，其中陳文滔攻入全場最高的22分。 男拔球員鄭祉活坦言去年失落王座後感到不甘，因此今次奪冠的意義重大。去年中六的他為了今屆精英賽，不惜押後在加拿大升學的決定，今日終於如嚐以償，「多謝隊友和教練一直的支持，所以這個冠軍是送給大家的，也證明我們是不會放棄的。」

昨日以6分不敵張振興的英華書院，在季軍戰遇上寶覺中學。寶覺開賽即有許瑋熙兩中3分，但英華之後打出一段9：0，由蔡浩東射入3分球後反超前17：13，並在半場擴大優勢至32：24。 換邊後龍鑫的罰球助英華拉開至雙位數分差，寶覺的吳嘉樂其後迎來大爆發，攻下14分反超前46：43進入末節。雙方在最後1分鐘打成51：51平手，惟英華的林韋濼連失兩次罰球，並需以加時分勝負。最終龍鑫再貢獻4分，助英華以57：55擊敗對手奪季，至於寶覺的吳嘉樂則獨得全場最高的29分。

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