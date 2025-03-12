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體育
2025-03-12 13:00:00

學界精英籃球賽啟德爆發大戰　周四早上10時起網上「搶飛」

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學界精英籃球賽啟德爆發大戰 周四早上10時起網上「搶飛」

學界精英籃球賽啟德爆發大戰 周四早上10時起網上「搶飛」

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每年都一票難求的學界盛事──2024-2025年度「NIKE全港學界精英籃球比賽」四強、季軍戰及決賽，將於 3月15及16日首次假移師啟德體藝館舉行，門票本周四（13日）上午10時起在快達票系統公開登記索取，票價全免，但平台會收取每張門票港幣$15手續費。

學體會每個時段各派發1,550張門票

今屆精英籃球比賽進入白熱化，周六、日兩天賽事共分為4個時段，學體會每個時段各派發1,550張門票。男子組首場準決賽，由力爭衛冕的英華書院與張振興伉儷書院對撼，上屆亞軍拔萃男書院緊表迎擊寶覺中學一較高下。女子組方面，中華基督教青年會中學將與地區班霸裘錦秋中學（葵涌）碰頭，另一場四強賽戲碼則由連續9年奪冠的協恩中學大戰拔萃女書院。

為了表揚在不同範疇表現優異的選手，賽事設立包括最有價值球員、最佳第六人、最佳防守球員、籃板王、助攻王、偷波王、三分王及全明星隊等多項獎項。

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為隆重其事，今年大會更請來WNBA總冠軍級神射手尤妮斯古（Sabrina Ionescu）擔任嘉賓，這位有「女版Curry」之稱的巴黎奧運金牌球星，將於3月16日走訪本地學校，與新一代香港學生運動員互動，進行籃球小遊戲，並設有學生運動員問答環節，分享她的冠軍精神，激勵年輕球員朝著更高的目標邁進，及後預計出席Nike全港學界精英籃球比賽為大家打氣，以作為她亞洲巡迴之旅的最後一站。

今年大會更請來WNBA總冠軍級神射手尤妮斯古（Sabrina Ionescu）擔任嘉賓

今年大會更請來WNBA總冠軍級神射手尤妮斯古（Sabrina Ionescu）擔任嘉賓

NIKE全港學界精英籃球比賽賽程 - 3月15日（星期六）

男子組四強賽：           

10:00　英華書院　對　張振興伉儷書院

12:15　寶覺中學　對　拔萃男書院

女子組四強賽：           

15:00　中華基督教青年會中學　對　裘錦秋中學（葵涌）

17:15　協恩中學　對　拔萃女書院

NIKE全港學界精英籃球比賽賽程 - 3月16日（星期日）

10:00女子組季軍賽

12:00男子組季軍賽

15:00男子組冠軍賽

18:00女子組冠軍賽

原文刊登於 Yahoo 體育

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