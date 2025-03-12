學界精英籃球賽啟德爆發大戰　周四早上10時起網上「搶飛」

每年都一票難求的學界盛事──2024-2025年度「NIKE全港學界精英籃球比賽」四強、季軍戰及決賽，將於 3月15及16日首次假移師啟德體藝館舉行，門票本周四（13日）上午10時起在快達票系統公開登記索取，票價全免，但平台會收取每張門票港幣$15手續費。

學體會每個時段各派發1,550張門票

今屆精英籃球比賽進入白熱化，周六、日兩天賽事共分為4個時段，學體會每個時段各派發1,550張門票。男子組首場準決賽，由力爭衛冕的英華書院與張振興伉儷書院對撼，上屆亞軍拔萃男書院緊表迎擊寶覺中學一較高下。女子組方面，中華基督教青年會中學將與地區班霸裘錦秋中學（葵涌）碰頭，另一場四強賽戲碼則由連續9年奪冠的協恩中學大戰拔萃女書院。

為了表揚在不同範疇表現優異的選手，賽事設立包括最有價值球員、最佳第六人、最佳防守球員、籃板王、助攻王、偷波王、三分王及全明星隊等多項獎項。