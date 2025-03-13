學界精英籃球賽｜「拼無止境」、四強打氣Tee上架　「女版Curry」啟德撐場

「NIKE全港學界精英籃球比賽」四強、季軍戰及決賽即將在本週末（3月15日及16日）首次在啟德體藝館競技場舉行，為激勵球迷力撐愛隊，在「一生只有一次」的精英賽場上拼盡全力，Nike特別在最後備戰階段推出精英賽四強隊伍限定打氣Tee及「拼無止境」印字Tee，現已發售。

「女版Curry」尤妮斯古將到訪香港

打氣Tee由本地設計師 Westley Wong設計，靈感源自精英賽球員的拼搏精神，描繪了運動員的蛻變歷程及其不屈不撓的決心，讓支持者可穿上服飾以行動為球隊全力打氣。

與此同時，有「女版Curry」之稱的WNBA總冠軍級神射手尤妮斯古（Sabrina Ionescu）將到訪香港作為她亞洲巡迴之旅的最後一站，並將會出席全港學界精英籃球比賽為球員打氣，傳遞她的冠軍精神，激勵年輕球員朝著更高的目標邁進。