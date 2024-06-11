安察洛堤否認　皇家馬德里拒參與世冠盃

皇家馬德里主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti），在接受意大利媒體的訪問，被指他批評國際足協（FIFA）明年主辦的新世界冠軍球會盃，並稱皇馬將會拒絕參賽，皇馬及安察洛堤都作出否認。
「肥安」在接受意大利媒體的訪問，在周一（10日）刊登，報道稱他表示皇馬的一場比賽已經價值2,000萬歐元，而FIFA卻是希望在賽後才給皇馬這個數額，並表示皇馬將會拒絕有關的邀請。不過他在社交媒體上回應，指他的說話被誤解，指他的說法「沒有按照他所想的方式解讀。」他表示：「沒有比退賽更不符合我意願的決定，我認為這是絕佳的機會去繼續為皇馬贏得重要的頭銜。」
世冠盃改革屢受批評
至於皇馬亦發表聲明：「皇馬想聲明，沒有將會參與明年由FIFA舉辦的世冠盃，這從來都沒有疑問的。我們球會將會參與，就如計劃一樣，在這官方賽事，我們很榮幸及期待參與其中，並以另一個冠軍來激勵我們全球數以百計的球迷。」
明年在美國舉辦，擴充至32支球隊的世冠盃近期屢受批評，當中包括西甲及英超都表示可能會杯葛比賽，亦有球員批評賽事增加球員的體能負擔。在有關訪問中，安察洛堤曾表示，球員及球會可能會拒絕參賽：「皇馬一場比賽就值2,000萬歐元，而FIFA想在賽後才給我們這個金額，不可能。像我們一樣，其他球會都會拒絕邀請。