安察洛堤否認　皇家馬德里拒參與世冠盃

皇家馬德里主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti），在接受意大利媒體的訪問，被指他批評國際足協（FIFA）明年主辦的新世界冠軍球會盃，並稱皇馬將會拒絕參賽，皇馬及安察洛堤都作出否認。

「肥安」在接受意大利媒體的訪問，在周一（10日）刊登，報道稱他表示皇馬的一場比賽已經價值2,000萬歐元，而FIFA卻是希望在賽後才給皇馬這個數額，並表示皇馬將會拒絕有關的邀請。不過他在社交媒體上回應，指他的說話被誤解，指他的說法「沒有按照他所想的方式解讀。」他表示：「沒有比退賽更不符合我意願的決定，我認為這是絕佳的機會去繼續為皇馬贏得重要的頭銜。」