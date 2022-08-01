安帥讚百慕達鐵三角中場 賓施馬鋒利未減

王牌射手賓施馬連續兩場入波，令皇家馬德里在洛杉磯玫瑰碗舉行的球會賽，於全場佔優下以2比0打敗意甲勁旅祖雲達斯，不但打開今夏美國之旅的勝門，名帥安察諾堤大方透露，下場歐洲超級盃鬥法蘭克福(11/8 03:00)，將大致以今場正選陣容先出場。

皇馬對上兩仗友賽先後以0比2負巴塞隆拿及2比2和CF阿美利加，但今場對「老婦人」祖雲達斯，球員狀態明顯攀升，終憑賓施馬上半場射入12碼，下半場由後備出場的另一鋒將阿辛斯奧錦上添花，兩蛋贈對手。安帥賽後說：「這是一場精彩的比賽，我們圓滿地結束季前賽，現在更有動力回馬德里備戰歐超盃。」

安帥更表示今場鬥祖記正選陣容，即歐冠盃決賽打敗利物浦的勝利11人，將是下場鬥應屆歐霸盃冠軍法蘭克福的藍本，他解釋說：「足球沒有秘密，尚餘一個多星期，我也不肯定全部人都會出場踢歐超盃。」但當問及他現時擁有兩組中場人選可用，包括冒起新星費達歷高華維迪、卡馬雲加及曹亞文尼，挑戰中場老手莫迪歷、卻奧斯及卡斯米路，他自豪地說：「我兩組人都喜歡，經典球員跟激情後起之秀，我將卡斯米路、卻奧斯及莫迪歷譬喻為『百慕達鐵三角』，因為皮球在那個區域不見了。」安帥不忘大讚今場早段曾吃「詐糊」的賓施馬出類拔萃，敵衛難防。