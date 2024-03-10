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體育
2024-03-10 19:30:00

安沙勝出LIV Golf巡迴賽香港站 梁君彥冀舉辦更多國際賽

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安沙勝出LIV Golf巡迴賽香港站 梁君彥冀舉辦更多國際賽 (林靄怡攝)

梁君彥冀舉辦更多國際賽 (林靄怡攝)

為期三日的LIV高爾夫職業巡迴賽「LIV Golf 2024香港站」今日(10日)為最後一日。今日天氣清涼有雨，但不阻海內外球迷中午起到粉嶺高爾夫球場，冒雨欣賞球星的表演。有球迷指，特意入場欣賞西班牙球手拉姆的球技，又指LIV Golf比賽氣氛較火熱，適合年輕人。有內地遊客指，比賽舉行得很妥當，帶同女兒入場希望向她介紹這項運動。文化體育及旅遊局局長楊潤雄、立法會主席梁君彥和田北辰等亦到場看比賽。梁君彥接受訪問時形容賽事十分成功，期望舉辦更多國際賽。

巡迴賽最後一日，多位球手努力創造佳績，其中來至墨西哥的球手安沙在第18個洞的延長賽打出低標準一桿的「小鳥」，贏得香港站賽事。安沙表示今日表現不穩令自己承受很大壓力，但，對贏得今站賽事感到高興及驕傲；他又指，香港站的支持者很熱情，即使頒獎時下起大雨，仍然冒雨留守，自己亦將觀眾的支持轉化為贏得比賽的動力。

文化體育及旅遊局長楊潤雄、立法會主席梁君彥、香港哥爾夫球會會長郭永亮，以及貿發局主席林建岳等今日亦有入場觀賽。 (林靄怡攝) 安沙勝出LIV Golf巡迴賽香港站 (林靄怡攝) 安沙勝出LIV Golf巡迴賽香港站 梁君彥冀舉辦更多國際賽 (林靄怡攝)

球迷：比賽氣氛較火熱

不少海內外球迷中午起到粉嶺高爾夫球場，冒雨欣賞球星的表演。有球迷指，特意入場欣賞西班牙球手拉姆的球技，又指LIV Golf比賽氣氛較火熱，適合年輕人。有深圳球迷指，LIV Golf的各方面都比深圳的中國公開賽好，指參賽球星都很頂尖；又指恢復全面通關後經常來港，不會因今次賽事而特意遊覽香港其他景點，食晚飯後將返回深圳。

立法會主席梁君彥亦表現，今次活動做得很好，入場人數非常多，且氣氛熱鬧。他認為香港要多舉辦這些盛事，因為這盛事不只香港，是全世界也播映。能賣到香港好處予他人看，這些球星亦很喜歡香港。

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安沙勝出LIV Golf巡迴賽香港站 梁君彥冀舉辦更多國際賽 (林靄怡攝) 安沙勝出LIV Golf巡迴賽香港站 梁君彥冀舉辦更多國際賽 (林靄怡攝) 安沙勝出LIV Golf巡迴賽香港站 梁君彥冀舉辦更多國際賽 (林靄怡攝)
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