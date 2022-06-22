實測Motion Metrix跑姿分析 6種跑步風格有何不同？

每位跑手都希望長跑長有，但實際上大部份業餘跑手要遠離傷患、找出自己跑步不足、沒有專人指點又談何容易？早前日本運動品牌DESCENTE於尖沙咀旗艦店舉辦跑姿分析，以科技協助一眾跑手及傳媒提高跑步效率及減少受傷機會。

日前DESCENTE舉行MotionMetrix跑姿分析日，為一眾跑手分析其跑姿及計算出跑手習慣，以數據提高跑步效率及避免受傷。記者受邀出席亦有親身試跑，Motion Metrix會紀錄跑手動態，並將跑步風格分為6種。

6種不同跑手風格

Eco Sprinter：快速又不易受傷，身體彈性高而步幅又恰當，跑速、體力運用和受傷風險中平衡度最高，是最佳的長跑風格

Quick Stepper：腳步較頻密、身體彈性良好，跑步時會慳力點，不少超跑選手都是這種風格，受傷風險最低

Power Racer：最高速的跑法，常見於中距離精英跑手，跨步大觸地時間短，不過關節亦因此受較大撞力，受傷風險較大

Long Strider：以肌肉力量推動大步幅跑法，觸地時間較長，跨步亦太前，雖然衝刺能力高，但相對膝蓋壓力較大，傷害風險在六種風格中為第二高

Easy Strider：跨步太前，跑步觸地時間過長，身體垂直移動偏低，盤骨後傾，跑步時會較為費力，是六種風格最常見的一種

Constant Glider：步幅較短，雙腳長時間接觸地面，加上身體動彈幅度有限限制了跑速，於年老跑者中較常見