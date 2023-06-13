封王法網｜談GOAT 祖高域：請叫我呢個名

塞爾維亞球星祖高域(Novak Djokovic)，在法網男單決賽以直落3盤輕取魯迪(Casper Ruud)，第3次在這個紅土場封王，同時壓過西班名將拿度歷史性23奪男子大滿貫錦標。他賽後不願評論自己是否史上最佳球員，只強調「寫自己的歷史。」

祖高域在2005年首戰澳洲公開賽，3年後終在當地贏得個人首項大滿貫錦標；經歷18年奮戰，在今屆沒有「受傷的泥地王」拿度攔路下，終在決賽以7比6、6比3及7比5打敗挪威的4號種子魯迪。今屆列3號種子的祖高域，累計以23個大滿貫錦標，跟女單名將莎蓮娜威廉絲(Serena Williams)齊名，只差紀錄保持者1960年代名將瑪嘉烈葛特(Margaret Court)一個大滿貫；下月的溫布頓草地大賽，將是祖高域再度發炮，平紀錄的大好良機。

祖高域：叫我Novak就行

祖高域強調法網是最難打的大滿貫，仍記得自己以往幾次失敗，主要是對戰拿度。當問及成為史上最佳男子球員的看法，他即時回應：「我不願加入這個評論，我寫自己的歷史；而且如之前所說，這對不同年代、不同打法的偉大王者是不尊重的。」被問到是否應該稱他為「GOAT」，這位塞國球王巧妙回應：「你叫我Novak就行了，我喜歡我的名字。」

36歲的祖高域在周一最新公布的世界排名，重新登基，第9次登上世界第一。他續說：「旅程當然未完，我感到仍可贏大滿貫錦標，我已期待溫布頓來臨。」