將軍澳紅葉︱三大景點賞大花紫薇、欖仁、楓香 寶琳行去坑口零難度

景點1︰一條路三種紅葉

寶琳站出閘左轉上扶手電梯，B3出口直行約5分鐘平路，在疊翠軒和景林邨間的公共空間，有傳媒稱為「寶康公園」或「景林邨公園」。短短幾百米分佈了三種紅葉，實際上不須進入寶康公園就有大量紅葉作伴。

香港常見紅葉之一的大花紫薇，樹葉呈矩圓狀、橢圓形至卵狀橢圓形，葉塊大。大花紫薇又稱百日紅、洋紫薇等，原產地為印度和熱帶亞洲，秋天轉為紅色，冬季落葉前會轉為深紅色。大花紫薇的果期為10至11月，果實呈球狀，成熟時裂開成六瓣。因此，若在香港將軍澳見到紅葉而同時樹上有果實，大有機會是大花紫薇。

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