將軍澳紅葉︱三大景點賞大花紫薇、欖仁、楓香 寶琳行去坑口零難度

香港賞紅葉不止大棠楓香樹，於將軍澳紅葉更有大花紫薇和欖仁樹。只要由將軍澳的寶琳站沿九成平路往坑口站，就可一次享受三種香港常見紅葉。短短3公里設涼亭、指示牌，更有將軍澳單車館公園供小朋友放電，是親子樂或初級行山必到之選。文︰山全部都係山
景點1︰一條路三種紅葉
寶琳站出閘左轉上扶手電梯，B3出口直行約5分鐘平路，在疊翠軒和景林邨間的公共空間，有傳媒稱為「寶康公園」或「景林邨公園」。短短幾百米分佈了三種紅葉，實際上不須進入寶康公園就有大量紅葉作伴。
香港常見紅葉之一的大花紫薇，樹葉呈矩圓狀、橢圓形至卵狀橢圓形，葉塊大。大花紫薇又稱百日紅、洋紫薇等，原產地為印度和熱帶亞洲，秋天轉為紅色，冬季落葉前會轉為深紅色。大花紫薇的果期為10至11月，果實呈球狀，成熟時裂開成六瓣。因此，若在香港將軍澳見到紅葉而同時樹上有果實，大有機會是大花紫薇。
景點2︰圖書館旁紅葉
欖仁樹又名大葉欖仁，樹葉倒卵形至橢圓狀倒卵形（較大花紫薇圓）．側脈10至12對，葉塊大而互生。欖仁樹一般在紅葉季節不會有果實（果期7至9月），因此不難分出幾種紅葉。至於大棠、清快塘、九担租常見的紅葉，為樹葉掌狀3裂、邊緣成鋸齒狀的楓香樹。目測2022年楓香相對早落葉，12月尾已枯萎，大花紫薇和欖仁樹則在1月較紅。
右轉落樓梯過單車徑，在東華三院余家潔紀念小學和將軍澳公共圖書館停車場之間，設近廿棵紅葉。這裏更有多個涼亭可供休息，為第二個重點打卡位。這條小巷人流較「寶康公園」少，相對容易拍到擺拍。
景點3︰常寧遊樂場紅葉密度高
登上樓梯重返「寶康公園」往右前行，經行人隧道往常寧遊樂場，是新興的香港紅葉好去處。常寧遊樂場一排排紅葉，甚至較「寶康公園」更容易拍到紅葉逼爆畫面的感覺。常寧遊樂場設涼亭和公廁，鄰近坑口站，非常方便就腳，唯一問題是在行車天橋下方，難免出現嘈音。
景點4︰香港單車館公園大草地
沿行人隧道越環保大道，香港單車館公園兩旁有少量紅葉，中央一大片草原是小朋友放電、休憩的好地方。兒童遊樂場設鞦韆攀爬架、滑梯等遊樂設施，公園還有花卉專區、極限運動場、育嬰間等。位處將軍澳站、坑口站和寶琳站間的香港單車館公園設食肆和單車店出租單車，活動極之多元化。將軍澳紅葉行山路線上落不大，指示清晰，適合一家大細和拍拖打卡。惟勿爬樹或摘樹葉，自己垃圾自己帶走，一同愛護環境。
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