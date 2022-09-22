專訪女跑手羅映潮｜海外馬拉松與香港比較 談取消渣馬對跑手影響

今年渣打馬拉松於爭議聲下取消，有望改為明年2月12日舉行，其中最大迴響是原定賽事舉行日期前兩個月，政府還未「開綠燈」，以及因應防疫政策而不斷改變的比賽安排等。上屆渣馬女子10公里冠軍羅映潮（Virginia），今年辭去教師工作，全職專心長跑訓練，原定打算在今年香港渣馬初戰全馬賽事，她在專訪中分享了7月出戰海外馬拉松比賽的體會，以及當地對待精英運動員的態度。（攝：林俊源）

疫情持續多年，各國已開始與世界開放，唯獨「盛事之都」香港依然採取嚴謹的防疫政策，對舉辦大型運動賽事影響甚深。Virginia於去年贏得渣馬女子10公里冠軍後決心更上一層樓。「香港近期沒有大型比賽，運動員要做出好成績真的要一個計劃。」訓練計劃、海外集訓安排及使費等都是運動員要考慮的因素，Virginia於今年1月已計劃報名７月舉行的澳洲黃金海岸半馬賽，５月更辭去全職老師工作專心訓練，現時為adidas贊助跑手，亦有在Trailblazer任教跑步班。 外國賽事不如香港繁複 「工作時大約每周跑60至80公里，當時主項是跑10公里，一星期兩課主課、兩課長課再加插慢跑等。到了轉型全職運動員，主項亦由10公里改為半馬，每周跑量便增加至最多120公里，更花多了時間健身。」整個訓練期由３月開始，6月Virginia亦自費到當地提早訓練及適應，為的便是做出好成績，最終７月的澳洲黃金海岸半馬賽成功PB，1:17:43為全場第7名，較個人最佳紀錄推快約兩分鐘。

成績有進步，當地的體驗亦和Virginia想像中不同。「澳洲好像已經沒有防疫政策，運動員比賽前不需要做核酸檢測，可以看到很多海外跑手參加，於賽事中亦不見有運動員戴口罩。」 Virginia自言出發前帶了不少藥物及數十支快測套裝，但最後，快測一次都沒做過。「我覺得他們已處於一個共存的模式。」 一年僅兩三場賽事 為紀錄需訓練14至16周 不少國家或地區已選擇與病毒共存，除了希望市民可以回復日常，亦因為政府明白到運動員生涯有限，特別是馬拉松選手。「跑手一年最多會參加兩、三項全馬賽事，因為每練一個全馬需要14到16星期，之後又要兩星期恢復。」要知道長跑選手需要於比賽做出好成績，才可以爭取大賽入場券，如奧運、亞運及世界賽席位，因此馬拉松選手一年只得兩、三次機會挑戰大賽門檻。

原定會於11月渣馬初戰全馬的Virginia，打算以今次比賽成績挑戰來年杭州亞運入場券，如今賽事取消(或延期)，自然影響甚大。 「計劃一場全馬不是今日計劃、下星期便去比賽，跑手需要數個月時間訓練，現在訓練計劃打斷要重新部署，不是每個人都可以去海外比賽，運動員便變成空有練習，但長期沒有比賽。」 沒有比賽 全職運動員資源更緊絀 對於Virginia，受影響的還有其跑步班的收入：「沒有比賽，便會減低同學報跑班的意欲，不用追求成績，又不知道何時有下一場比賽，對跑班人數都有影響。」更直接的便是尋找贊助方面，比賽有取消的風險，贊助商投入的金錢或會減少，直接令全職選手資源更緊絀。 如是者田總的決定是否太倉猝？「我會認同田總（取消渣馬）的決定。」作為多年跑手，Virginia深知一個運動盛事絕非兩個月內可以籌備完善：「不論計劃賽道，舉辦報名等時間都不足夠，加上馬拉松有一定風險，愈早準備會愈好。」渣馬口號為「一起，我們跑更遠」，然而有關方面為了防疫而遲遲未定下賽事準則，似乎從未想過搞手如何在兩個月內協調所有持份者。