小夏威夷徑行山路線｜寶琳起步1小時抵瀑布

小夏威夷徑為將軍澳著名短途行山路線，上落幅度不大。鄰近寶琳站兩小時內完走，卻又享受瀑布及古道等美景，適合一家大細親子遊的低難度之選。文︰山全部都係山
入口隱蔽 細心尋找
寶琳站A2出口上電梯右轉，進入新都城二期商場L1，直行到天幕廣場後左轉落電梯，行到尾於Jacomax落電梯離開商場。過馬路沿寶豐路前行，過馬路再左轉，沿寶琳北路約15分鐘越過油站和消防局右轉入寶康路。將軍澳村設士多可作最後補給，另設公廁。穎禮路迴旋處已有路牌指示向右為小夏威夷徑，右轉前行不久在「將軍澳上村」路牌左轉。經過「此段一百米」及將軍澳上村路牌時，左方常有車輛停泊位的小徑可登小夏威夷徑。
市區行山景點1︰蓮苑臺瀑布水流澎湃
登上綠色欄杆後右轉，左轉已見西貢區議會的小夏威夷徑路牌。輕鬆上數分鐘梯級後，到達十字路口。可先往左沿蓮苑徑行10分鐘到蓮苑臺瀑布，為小夏威夷瀑布下游。蓮苑臺瀑布的水流分佈較廣，較小夏威夷瀑布澎湃。不過不論小夏威夷或蓮苑臺，水質為香港瀑布之中可算劣質，水面不時泛起泡沫，絕對不宜落水或嬉水。2022年一對七旬夫婦墮潭，一名男子不治，以此為鑒。
市區行山景點2︰大石回望將軍澳
原路折返至十字路口，往上經石砌古道而行，在林蔭中不太困難，10分鐘內到達小夏威夷瀑布（Little Hawaii Falls）。瀑布旁或水邊岩石濕滑，必定要打醒精神。在大石處回望將軍澳高樓林立，傾聽小夏威夷瀑布的流水聲，別有一番感受。
市區行山景點3︰小夏威夷瀑布 藏悲情歷史
有關小夏威夷瀑布歷史，源自加拿大商人Alfred Herbert Rennie在1906-1907年於調景嶺麵粉廠，在此處設儲水池。好景不常，即使擁有當時最先進的設備，Rennie高估了市場需求，亦未能解決小麥中有蟲等問題，兩年後麵粉廠結業，他自盡身亡，誤傳於廠房吊頸而令當地易名為吊頸嶺，後來化為現在的「調景嶺」。後來儲水池一度被井欄樹村民改建成泳場，因太平洋戰爭珍珠港事件發生在夏威夷，而命名為「小夏威夷泳場」，來往之路順勢成為小夏威夷徑。根據郭志標著《香港本土旅行八十載》，當時曾設亭台、花木、長橋及小艇等配套，一度引來大量泳客光顧。但因兒童溺斃等而停業，繼而荒廢，而小夏威夷之名流傳至今。現在仍可見到斷壩等設施。詳情可參考letsgohiking行山網站。
來往小夏威夷徑，可由翠林、井欄樹、寶琳魷魚灣村、寶琳魷魚灣村將軍澳村等起步或作終點，當中井欄樹起步由高至低而行，體力要求為一眾路線中最低，而寶琳起步相對交通方便，任君選擇。最後一提自己垃圾自己帶走，愛護環境。大雨時或雨後短期時間不宜，古道在雨後或潮濕時濕滑難行。
初級行山路線︰
寶琳站→寶琳北路→將軍澳村→蓮苑臺瀑布→小夏威夷徑→原路折返/井欄樹
起步交通︰寶琳站A出口
690巴士-中環交易廣場、灣仔消防局、北角新光戲院上車
694巴士-西灣河文娛中心、藍田站、調景嶺站上車
寶林消防局寶琳北路下車
終點交通︰原路折返至寶琳站
井欄樹上車
91M九巴-往鑽石山站或寶琳港鐵站
11號小巴-往彩虹或坑口
紅色小巴-往旺角或觀塘或銅鑼灣
距離：約5公里
時間：1.5小時（連休息及拍照）
撤退點︰-
補給點︰寶琳便利店、將軍澳村士多、井欄樹士多或汽水機
廁所︰將軍澳村公廁、井欄樹公廁
體力：1.5/5
技術：1/5
景色︰3.5/5