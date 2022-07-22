小夏威夷徑行山路線｜寶琳起步1小時抵瀑布

小夏威夷徑為將軍澳著名短途行山路線，上落幅度不大。鄰近寶琳站兩小時內完走，卻又享受瀑布及古道等美景，適合一家大細親子遊的低難度之選。文︰山全部都係山

入口隱蔽 細心尋找

寶琳站A2出口上電梯右轉，進入新都城二期商場L1，直行到天幕廣場後左轉落電梯，行到尾於Jacomax落電梯離開商場。過馬路沿寶豐路前行，過馬路再左轉，沿寶琳北路約15分鐘越過油站和消防局右轉入寶康路。將軍澳村設士多可作最後補給，另設公廁。穎禮路迴旋處已有路牌指示向右為小夏威夷徑，右轉前行不久在「將軍澳上村」路牌左轉。經過「此段一百米」及將軍澳上村路牌時，左方常有車輛停泊位的小徑可登小夏威夷徑。

市區行山景點1︰蓮苑臺瀑布水流澎湃

登上綠色欄杆後右轉，左轉已見西貢區議會的小夏威夷徑路牌。輕鬆上數分鐘梯級後，到達十字路口。可先往左沿蓮苑徑行10分鐘到蓮苑臺瀑布，為小夏威夷瀑布下游。蓮苑臺瀑布的水流分佈較廣，較小夏威夷瀑布澎湃。不過不論小夏威夷或蓮苑臺，水質為香港瀑布之中可算劣質，水面不時泛起泡沫，絕對不宜落水或嬉水。2022年一對七旬夫婦墮潭，一名男子不治，以此為鑒。