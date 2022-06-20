尼基迪亞續約做「新亨利」 兵工廠加速擴軍

兵工廠阿仙奴加速擴軍！上屆功敗垂成、仍無法取得歐聯參賽資格的阿仙奴，在踏入6月下旬似有加速擴軍的勢頭，剛宣布與前鋒新貴尼基迪亞(Edward Nketiah)續約5年；加上波圖的葡萄牙新星中場法比奧韋拉即將加盟，以及曼城前鋒加比爾捷西斯、李斯特城中場泰利文斯及阿積士守衛利辛度馬天尼斯在目標名單中，看來決心在新一季重振聲威。

23歲的阿仙奴青訓產品尼基迪亞原定在月尾約滿，因季尾受重用兼及時有好表現，最後7場聯賽攻入5球，終以周薪10萬英鎊續約留隊，新季並由「30號」改穿「14號」波衫，不單繼承前隊長奧巴美揚的波衫號碼，更是球會傳奇射手亨利的招牌號碼。領隊阿迪達表示：「我高興艾迪(尼基迪亞)留隊，他代表球會的所有價值，現在我們要著手工作，繼續培育所擁有的出色有天分球員。」

阿仙奴技術總監伊度，對這位英格蘭U21入球紀錄保持者亦讚不絕口，並說：「尼基迪亞年少時被另一球會(車路士)放棄，但他一直在顯示自己在能力及態度上，可以成為頂級球員。」不過他的續約，在社交媒體卻惹起爭議，有球迷認為尼基迪亞繼承亨利的14號球衣是一次倒退、浪費時間及金錢等。不過隊中的巴西中堅加比爾馬加希斯即挺身維護隊友，在Twitter發文：「我的天，怎可以這樣忘恩負義！」僅次亨利、列球會英超歷來次席射手的伊恩胡禮亦反擊球迷：「如果你對我們的球員一點正面的評論也沒有，不如不說。」

兵工廠前中後場續添兵

尼基迪亞是繼埃及國腳中場艾利尼後，今夏第2位續約球員，雖然球會暫時未落實任何重磅收購，但波圖的中場新星法比奧韋拉已準備以3,000萬鎊來投，消息亦得到波圖證實，而球會準備在本周再斥資7,000萬鎊，簽下曼城的巴西前鋒加比爾捷西斯及阿積士的阿根廷後衛利辛度馬天尼斯，加上李斯特城亦願意放售比利時中場泰利文斯，相信「兵工廠」今周在轉會市場，將繼續成為一大焦點。