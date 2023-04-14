尼日利亞外援埋怨　選擇留俄羅斯聯賽付出超大

上季加盟卡斯洛達之初，他被安排在預備隊效力，不過出色的表現令他獲提升上一隊，並為球隊取得聯賽第4的位置。而在新一個球季，他亦為球隊攻入5球以及有2次的助攻。而他亦獲得過歐洲5大聯賽球會的關注，但是隨着制裁的出現，令他的名氣無法被外人知道。在2019年獲選入尼日利亞U17出戰世青盃，在16強出局對荷蘭的比賽取得入球，是他首次獲得國際球壇的注意。他認為自己無法進一步，是因為俄羅斯。

20歲的奧路斯根在2021年以借用形式加盟俄超的卡斯洛達，之後正式加盟該隊。然而在戰爭開始之後，他還是選擇留在俄羅斯。奧路斯根接受英國廣播公司（BBC）訪問，承認代價很大：「留在俄羅斯影響了我的職業生涯。在我首個球季，我入了一些美妙的入球，這足以讓我入選國家隊或者U23，然而因為制裁，沒有人看俄羅斯聯賽。我夢想是為尼日利亞再次上陣，不過因為我在這地方，令我夢想要等一下了。這是我留在俄羅斯的其中一個劣勢。」

他指：「我去年獲尼日利亞U20的徵召，不過隨着俄羅斯被制裁，包括進出的航班，令我無法獲得徵召。我聯絡過教練，並說我下一次只要他徵召我就可以歸隊。但那已是我最後一次被徵召了。」然而奧路斯根選擇留在俄羅斯也令人覺得可惜，因為波蘭國腳基祖華克（Grzegorz Krychowiak）在去年就利用FIFA的特例離開卡斯洛達。

仍堅持留俄羅斯

奧路斯根承認，自己迅速適應了俄羅斯聯賽是「雙面刃」，「在之前冬季及夏季轉會窗，我得到一些歐洲頂級聯賽球會的興趣。不過他們（卡斯洛達）喜歡我的表現，以及我對團隊的付出，他們希望我可以留下，所以他們贏得我的心。我們審視過我們的合約，而我決定留在卡斯洛達，不過當中有一些條款。」他又表示：「可能如果我接受了其中一個邀請，我的職業生涯會有不同的走向。我喜歡這球會，他們對待我很好，我感覺像家一樣。可能我為這決定付出了高昂代價，不過我會繼續在這裡成長，並為這球隊戰鬥下去。」

他又提到，曾經打算離開俄羅斯，他說：「我在烏克蘭戰爭開始時，與球會在土耳其季前備戰。我當時想，我可能不返回俄羅斯，並且解除合約。不過我經理人跟我說：『這件事已經肯定發生（俄烏戰爭），而且已經發生了。我不認為你解除合約是你最好的選擇。』我就決定聽他，而且我覺得在這情況下離開球會也對球隊不公平。」

奧路斯根再表示：「我家人和朋友都返回尼日利亞，並且擔心我的安全，但我跟他們解釋，在俄羅斯沒有事令我不安。這是我的命運，來到俄羅斯，有很多人批評我，好多人說一個年輕球員去俄羅斯，都不過是為錢。我嘗試解釋，這不是為錢，而是我相信我可能在俄羅斯出頭，然後人們就會明白我。」