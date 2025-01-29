尼馬令希拉爾18個月花費3億歐元 每場成本達4300萬

巴西球星尼馬（Neymar）在巴塞隆拿及巴黎聖日耳門拿了不少獎盃之後，到沙特阿拉伯效力希拉爾搵真銀，結果僅18個月，已經與球隊達成解約協議，正式成為自由球員。 尼馬在沙特阿拉伯的這段時光，或許是足球歷史上最昂貴的「按場收費」。

據悉，尼馬即將重返山度士，並已同意提前6個月結束與希拉爾的合約。在為沙特豪門完成處子戰不久後，尼馬便在巴西國家隊比賽中遭遇前十字韌帶重傷，康復期長達一年多。當他終於傷癒復出，希拉爾卻未為他註冊參加沙特職業聯賽，代表他整段沙特生涯僅上陣7場比賽，累計入了1球及交出次助攻，總上陣時間僅428分鐘，令沙特球迷幾乎無緣欣賞他的表現。 當初從巴黎聖日耳門轉投希拉爾時，轉會費高達9000萬歐元，並且尼馬的年薪高達1億歐元。根據《馬卡報》報導，他的兩年合約總值2億歐元，並再加上合約內附帶的商業合作，尼馬還可能額外賺取1.63億歐元，儘管實際收入尚未完全披露。

尼馬18個月賺1.5億歐元 與希拉爾解約的協議，或進一步讓希拉爾支付6200萬歐元的賠償金。綜合計算，尼馬在這18個月內賺取了1.5億歐元（約12.2億港元）的薪金，加上轉會費及解約賠償，整筆交易讓希拉爾總支出3.02億歐元（約24.5億港元），這還不包括他可能額外獲得的1.63億歐元。如果換算成場均費用，尼馬每場比賽的成本高達4300萬歐元（約3.5億港元），而他每分鐘的出場費則是70.5萬歐元。若按照他的入球及助攻來計算，每次直接參與入球的費用，驚人地達到7550萬歐元。 這筆交易，無疑成為足球歷史上最昂貴的投資之一。 相對而言，C朗拿度在沙特或屬於「廉價勞工」吧。 作者：One Football 原文刊登於 Yahoo 體育