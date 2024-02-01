尼馬受傷休養被指發福變「肥馬」　本尊IG拍片露肚還擊

巴西足球巨星尼馬（Neymar），去年在比賽時十字韌帶斷裂，至今仍在休養，不過近期有人Po出尼馬的照片，發現他在休息期間似乎伙食不錯，整個臉圓了一圈，從「尼馬」進化成「肥馬」。
出席名宿生日派對
尼馬在去年10月代表巴西踢世足預選賽時，發生十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，當時他才剛加盟沙特阿拉伯聯賽豪門希拉爾，簽下2年2.6億英鎊（約25.8億港元）的天價合約，沒想到過沒多久就被迫休養，巴西國家隊隊醫表示，尼馬的傷勢恢復時間為9個月，因此將錯過2024年美洲盃。
一開始尼馬必須靠輔助器行走，每天進行痛苦的復健，讓許多球迷都相當擔心，不過最近的尼馬看起來恢復狀況不錯，近日他出席名宿羅馬里奧的58歲生日派對時，被人捕捉到身影。
球迷直呼「差點認不出來」
只見尼馬精神狀態不錯，還看着鏡頭比出手勢，不過才離開沒幾個月，他的身形發福不少，臉也圓了一圈，看起來在休養期間過得不錯，不少球迷直呼「差點認不出來」。
不過尼馬在受傷後，社交平台上還是有持續更新帖文，照片中卻不見身材走樣，因此也有人緩頰，認為只是角度不對，才會拍起來比較胖，期待尼馬趕快康復，再度出現在球場上。
尼馬本人也親身反擊haters， 在IG Story中拉高上衣顯示出腹部， 表示自己是過重，但卻不是肥胖。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章