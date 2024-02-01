尼馬受傷休養被指發福變「肥馬」　本尊IG拍片露肚還擊

巴西足球巨星尼馬（Neymar），去年在比賽時十字韌帶斷裂，至今仍在休養，不過近期有人Po出尼馬的照片，發現他在休息期間似乎伙食不錯，整個臉圓了一圈，從「尼馬」進化成「肥馬」。

出席名宿生日派對

尼馬在去年10月代表巴西踢世足預選賽時，發生十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，當時他才剛加盟沙特阿拉伯聯賽豪門希拉爾，簽下2年2.6億英鎊（約25.8億港元）的天價合約，沒想到過沒多久就被迫休養，巴西國家隊隊醫表示，尼馬的傷勢恢復時間為9個月，因此將錯過2024年美洲盃。

一開始尼馬必須靠輔助器行走，每天進行痛苦的復健，讓許多球迷都相當擔心，不過最近的尼馬看起來恢復狀況不錯，近日他出席名宿羅馬里奧的58歲生日派對時，被人捕捉到身影。