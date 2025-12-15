尼馬扮低調紐約放假　粉紅外套加面罩更引人注意

33歲的巴西球星尼馬（Neymar），在巴甲的聯賽休季後，就與女友Bruna Biancardi去美國紐約休假。他雖然希望在美國保持低調，不過他日前在紐約穿上價值約4,300美元（約33,461港元）的粉刷外套以及戴上滑雪面罩，在街頭還是很惹人注意。

尼馬早前協助母會的山度士成功護級後，他表示自己將會接受手術治療左膝蓋的傷患，以準備明年的世界盃決賽周。而他在日前就與女友Bruna Biancardi去到紐約。在影片中，雖然紐約街上的市民見到穿上粉紅色外套及戴上頭套的尼馬，無法認出他，但是這一身鮮豔的造型以及那奇怪模樣，在時代廣場坐着人力車，還是引起所有人的注意。據報道指，尼馬在聖誕節前就會返回巴西接受膝部的手術。