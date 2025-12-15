尼馬扮低調紐約放假　粉紅外套加面罩更引人注意

33歲的巴西球星尼馬（Neymar），在巴甲的聯賽休季後，就與女友Bruna Biancardi去美國紐約休假。他雖然希望在美國保持低調，不過他日前在紐約穿上價值約4,300美元（約33,461港元）的粉刷外套以及戴上滑雪面罩，在街頭還是很惹人注意。
尼馬早前協助母會的山度士成功護級後，他表示自己將會接受手術治療左膝蓋的傷患，以準備明年的世界盃決賽周。而他在日前就與女友Bruna Biancardi去到紐約。在影片中，雖然紐約街上的市民見到穿上粉紅色外套及戴上頭套的尼馬，無法認出他，但是這一身鮮豔的造型以及那奇怪模樣，在時代廣場坐着人力車，還是引起所有人的注意。據報道指，尼馬在聖誕節前就會返回巴西接受膝部的手術。
尼馬仍希望獲得安察洛堤（Carlo Ancelotti）的徵召出戰明年的世界盃決賽周，故此他將有半年的時間為此做準備。安察洛堤在上星期表示，自己沒有欠任何人：「我們在討論尼馬，我們也需要討論其他球員。我們需要為巴西着想，無論有沒有尼馬或是無論有沒有其他球員。最終的名單會在3月的國際賽後決定，我知道他們對尼馬很感興奮，不過想確定的是，現在是12月，世界盃在6月，我會在世界盃的前5月選擇球員。如果尼馬是值得參與，如果他足夠好，比其他人更好，他會去踢世界盃，我沒有虧欠任何人的。」