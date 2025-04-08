尼馬迪比齊聲抗議　巴西足協提醒禁止雙腳站在球上

巴西及荷蘭兩大國腳級球星，尼馬（Neymar）及迪比（Memphis Depay）齊聲對巴西足協作出批評。原因是足協近期向各支巴西球會作出通知，提醒球員不應該站在皮球上，否則會被出示黃牌。
在早前的一場巴西對玻利維亞的南美U17青年隊比賽中，一名巴西青年球員在對手面前雙腳站在球上，被球證吹罰及出示黃牌。同樣的行為聖保羅省聯賽的總決賽中，效力哥連泰斯的迪比也用雙腳站在球上。巴西足協為此向全國的球會去信表示：「在考慮到這是挑釁對手及不尊重的行為，這除了面對球員的受傷風險，還會對比賽造成干擾。」
尼馬在之後於社交平台Instagram上批評：「足球將會更加更加悶。」而迪比在對華斯高的賽後受訪也批評：「我不知道VAR在做甚麼，在上半場他們就應該檢視一下，這是明顯要罰紅牌的犯規。不過似乎他們在這裡更想創造一些新規矩，例如是不可以站在球上，我們還可以說甚麼？如果我們繼續就這樣，那些作出決定的人就在走錯了路。我想清楚地點出，巴西是我們踢足球的國家，不只是用腳去踢球，還可以用頭。他們自己的工作應做得更好。」
Ruan Pablo committed a “foul” in the U-17 Sudamericana for doing a skill move… 🤦🏻♂️— Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) March 31, 2025
The game is gone 😂
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