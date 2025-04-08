尼馬迪比齊聲抗議　巴西足協提醒禁止雙腳站在球上

巴西及荷蘭兩大國腳級球星，尼馬（Neymar）及迪比（Memphis Depay）齊聲對巴西足協作出批評。原因是足協近期向各支巴西球會作出通知，提醒球員不應該站在皮球上，否則會被出示黃牌。

在早前的一場巴西對玻利維亞的南美U17青年隊比賽中，一名巴西青年球員在對手面前雙腳站在球上，被球證吹罰及出示黃牌。同樣的行為聖保羅省聯賽的總決賽中，效力哥連泰斯的迪比也用雙腳站在球上。巴西足協為此向全國的球會去信表示：「在考慮到這是挑釁對手及不尊重的行為，這除了面對球員的受傷風險，還會對比賽造成干擾。」