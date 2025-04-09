山頂行山路線｜山頂公園寵物友善親子野餐皆宜

面向凌霄閣往左走，往夏力道和盧吉道間的柯士甸山道上斜。幾分鐘就到達第一個景點柯士甸山遊樂場。柯士甸山遊樂場為前港督後花園，設涼亭、滑梯遊樂設施、草地、噴泉。紅磚砌成又有天然採光的公廁，感覺不一樣。至於什麼是柯士甸山？續看下文便有答案。

接回柯士甸山道，續向上行，於山頂花園、耕雲草廬等豪宅旁經過，於垃圾桶旁左轉上樓梯，多行5-10分鐘，先往左轉。白色小屋是舊總督山頂別墅守衛室。舊總督山頂別墅原是1862年設的英軍療養院，第6任港督麥當奴（Sir Richard Graves MacDonnell）在位購入療養院地皮，1900至1902年興建總督山頂別墅作避暑之用，為蘇格蘭大宅建築風格。詳情可參考香港行跡的文章 舊總督山頂別墅地界及界石分佈圖 。第二次世界大戰時，總督山頂別墅被日軍轟至損毀，至1946年拆卸，往後原址演變成山頂公園。現餘下文藝復興風格的守衛室，牆角呈圓角，頂部有多個三角形，精緻非常。

在守衛室下方，為歐陸式花園。維多利亞式涼亭、歌德式石柱涼亭精緻，加上一大片草地，絕對是小朋友放電或拍攝Pre wedding的好去處。沿同樂徑上斜，幾分鐘到山頂公園（官方名稱為山頂花園）。山頂公園為寵物共享公園，可帶同寵物入內享受前港督的山與水，4-6月是賞繡球花的季節，但即使不是花季，2011年翻新後參照維多利亞時代的設計，令植物被修剪後的形狀和圍欄等，一草一木都極有特色。

柯士甸山即太平山

穿過停車場往上行，山頂公園有一個白色涼亭，正是前港督別墅位置。設小食亭。涼亭主要景色為薄扶林水塘、南丫島、東博寮海峽、西高山等。休息和打卡過後，最快捷方法是原路折返。回到分叉路的路牌寫上「山頂花園」，有興趣和時間往右面登上扯旗山。分叉路右轉，幾分鐘後的草地為扯旗山配水庫，秋冬時芒草處處。配水庫沿雷達塔外欄杆邊行，可到扯旗山舊三角測量站，景色為會展一帶的維多利亞港。太平山的官方名字是扯旗山，又名硬頭山、爐峰、柯士甸山、屬領山、域多利山、扯旗山高552米為香港島最高點。而山頂（The Peak）泛指太平山、奇力山、歌賦山一帶。

由凌霄閣步行到山頂公園只需30分鐘，全程柏油路，為初級行山路線。難度低又設施齊全加上利多利亞式涼亭，難怪不論拍拖、結婚相、郊遊都合適。