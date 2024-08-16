巴塞殘陣「細」鬥華倫 皇馬穩勝馬略卡

耶馬爾

捧走歐超盃的皇家馬德里，香港時間周日深夜將展開衛冕西甲第一擊，作客馬略卡。皇馬全新的「BMV」組合已經被拿來與經典的「BBC」組合作比較；新加盟的基利安麥巴比更豪言新季可入50球，今場面對實力一般的馬略卡，可熱捧客勝(球賽編號FB9161，8月19日03:30開賽)。 皇馬剛戰歐超盃2比0輕取阿特蘭大，歷史性第6次封王。雖然部分主力球星歸隊不久，但依然展現上佳狀態，中場由先開紀錄的費達歷高華維迪及曹亞文尼統領攻守，效率依然；鋒線上令人關注的「BMV」組合祖迪比寧咸、麥巴比及雲尼斯奧斯祖利亞，全場不斷向對手防線施壓，威力初現。

名帥安察洛堤賽後被問到「BMV」與經典的「BBC」加里夫巴利、賓施馬及基斯坦奴朗拿度組合比較時說：「我們職員昨日也討論過，真的很難與2014年的組合比較。那是很神奇及與別不同的鋒線，但唯一不變的是，10年之後，己隊仍是高質素。」 麥巴比建功 今季目標50球？ 法國球星麥巴比首戰即取得入球後也非常滿意：「我們是皇馬，沒有上限，如我可以入50球，便50球吧！」守將阿拉巴快可復操，但跟卡馬雲加繼續休戰；但今場對正在試新陣、打4後衛的中下游分子馬略卡，皇馬作客仍然勝券在握。

巴塞季初未磨合 另邊廂，巴塞隆拿將在周六深夜作客華倫西亞。「地上最強」日前在甘柏盃吞摩納哥3蛋，新帥費歷克仍跟大軍磨合中；鋒線羅拔利雲度夫斯基與拉芬夏比洛尼等狀態不足。巴塞更麻煩是因財政問題，在註冊球員上仍未解決，焦點新兵丹尼爾奧莫未知能否趕及註冊上陣；加上中場傷兵眾多，柏迪剛復操，加維與法蘭基迪莊缺陣；對手華倫西亞今場藉主場必囤重兵防守，今場入球不會多(球賽編號FB9159，8月18日03:30開賽)。