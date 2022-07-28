巴塞祖記皇馬顯鋒力 迪比利翻生 沙維激讚

西甲班霸雙雄巴塞隆拿與皇家馬德里繼續季前美國之旅，其中巴塞與意甲祖雲達斯友賽，雙方合演入球騷打和2比2；巴塞翼鋒奧士文尼迪比利梅開二度成為焦點，賽後獲主帥沙維點名大讚。至於皇馬亦與CF阿美利加賽和2比2，首席射手賓施馬作新季首騷，即有靚入球，教頭安察洛堤給予讚賞之餘，提醒「賓佬」要加操體能。

巴塞與祖雲達斯在達拉斯拍跳，入球梅花間竹，巴塞由奧士文尼迪比利入波兩度領先，祖記則有摩斯堅恩兩次近射扳平，和氣收場。巴塞新兵、波蘭射手羅拔利雲度夫斯基再次擔正，但風頭盡被奧士文尼迪比利蓋過，後者兩個入波都是個人表演式，擺脫對手多名守將射入，盡顯功架。

奧士文尼迪比利早前終與球會續約，主帥沙維對他寄望極大：「他展現出卓越的能力，在右翼位置的數次推進，將戰局改寫。他是一位與別不同的球員，非常特別，能給球隊作重大貢獻，但需要更穩定，入更多波。我以前並不認識他，但自從我到來後，我感受到他開始快樂，並經常告訴我，他享受在球會的計劃之中，因此我一直堅持要他留低。」沙維同時點名讚賞今夏從比錫達斯回收的比真歷，指他的傳送視野廣闊，表現出色，巴塞將於香港時間周日鬥紐約紅牛。值得一提，對手祖雲達斯今場賽前宣布，已與不入美國之旅名單的威爾斯中場艾朗藍斯解約，盛傳後者獲賠約300萬歐元。

