巴塞「綁」實耶馬爾 違約金10億歐元

天價續約！西甲盟主巴塞隆拿宣布，成功跟當今球壇最耀眼的超新星耶馬爾(Yamal)續約至2031年夏天，除用超高薪綁實這位17歲的天才翼鋒外，據報違約金高達10億歐元(88.8億港元)，以阻止歐洲各大豪門挖角。

續約儀式本周二在球會的辦公室，於會長拉樸達(Laporta)及體育總監迪高(Deco)等高層見證下進行；不過耶馬爾據報因尊敬的祖母不在現場，拒絕官方合照，預計正式拍照會在下月中旬舉行。

原定下個球季後跟巴塞約滿的耶馬爾，7歲已加盟這支西甲班霸，前年只是15歲已在一隊作「地標戰」；去年以1入球3助攻協助西班牙國家隊捧走歐國盃，今季在巴塞新帥費歷克(Flick)麾下，此子繼續勇進，55次上陣入18球25次助攻，球會並成功奪取西甲、西盃及西超盃，並已是這3項國內重要錦標的最年輕入球保持者，星途璀璨。