巴拿馬絕殺美國　入波功臣狂攬偶像亨利慶祝

這場的中北美洲國家聯賽，因為美國總統特朗普（Donald Trump）近期的舉動已成為話題。雖然美國新帥的普捷天奴（Mauricio Pochettino），以及巴拿馬的教練基斯甸臣（Thomas Christiansen）都不想比賽與政治連結。這場在加州舉行的比賽，美國隊一直未能撕破巴拿馬的防線，更在最後補時的3分鐘，由禾達文接應隊友橫傳，禁區內射地波遠柱入網，令巴拿馬以1:0擊敗美國。

中北美洲國家聯賽的四強賽事，巴拿馬作客美國加州，在補時階段以1:0擊敗美國隊。而入球功臣的禾達文（Cecilio Waterman）慶祝時衝上場邊的評述台攬着法國名將的亨利（Thierry Henry）慶祝。

巴拿馬功臣向亨利呼：你是我偶像

禾達文入球後，立即衝向在球場後邊的評述台上，指着作為客席評術的亨利，並不斷用西班牙語說：「你是我偶像、你是我偶像」，然後一眾的巴拿馬球員都上前與亨利擁抱。33歲的禾達文現時在智利的哥甘保效力，他在賽後表示：「在我職業生涯遇過很多美事，不過這是不同的。這是最獨一無二。」

巴拿馬其實也不是首次擊敗美國，在對上3次對賽，巴拿馬都勝出，不過禾達文表示：「這是我們第3次面對這狀況。這是時候，我想把這場勝利作為禮物，我們想為球迷及中美洲國家達到一些成就。」巴拿馬在2023年的美洲金盃曾打入決賽，而當年他們也在四強以12碼擊敗美國隊。賽後禾達文再獲亨利邀請，接受電視台的訪問分享感受。