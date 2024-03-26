巴西奧運金牌國腳涉禁藥欺詐　被停賽兩年

前巴西國腳，被喻為「下一個尼馬（Neymar）」的前鋒加比爾巴保沙（Gabriel Barbosa），被巴西體育法院判罰停賽2年，不過由於停賽期追朔至去年，故他其實僅需停賽今個賽季。
27歲的巴保沙，被指在去年4月的一次突擊藥檢中沒有準時出席接受測試，而是較其他隊友遲，被指在藥檢中使詐。他在個人社交媒體呼冤：「我沒有試圖去阻止或欺詐任何的測試。我相信在上級法院會證明我清白。自我開始作為職業球員，我一直跟從規則並且從未使用過禁藥。我進行過多次的測試，所有結果都是陰性的。」他表示對有關的判決感到失望，但仍會配合當局以證明自己無辜。
巴西的禁藥管理組織就表示，當局是經過反禁藥運動法庭，以多數的裁決裁定巴保沙的欺詐。不過巴保沙效力的法林明高聲明支持球員，並表示會協助他上訴至體育仲裁法院（CAS），因為球會相信巴保沙沒有作出欺詐。不過巴保沙的停賽被追朔至被指違規的日期起計，故他最多只停賽至2025年4月。而巴西聯賽在今年4月中展開至12月結束，故巴保沙最多只會錯過今個賽季。
曾獲南美足球先生
巴保沙曾18次代表巴西國家隊，並且為巴西在2016年的里約熱內盧奧運會足球項目的金牌成員。他曾被視為尼馬的接班人，然而在2018年轉投意大利的國際米蘭，最後全季僅9次上陣入1球，之後被外借到葡萄牙賓菲加也僅得1次上陣機會。在旅歐失敗後回到巴西聯賽，在2019年為法林明高贏得南美自由盃冠軍後，被選為南美足球先生，之後在2022年的南美自由盃決賽，他為法林明高射入致勝一球奪冠。