巴西奧運金牌國腳涉禁藥欺詐　被停賽兩年

前巴西國腳，被喻為「下一個尼馬（Neymar）」的前鋒加比爾巴保沙（Gabriel Barbosa），被巴西體育法院判罰停賽2年，不過由於停賽期追朔至去年，故他其實僅需停賽今個賽季。

27歲的巴保沙，被指在去年4月的一次突擊藥檢中沒有準時出席接受測試，而是較其他隊友遲，被指在藥檢中使詐。他在個人社交媒體呼冤：「我沒有試圖去阻止或欺詐任何的測試。我相信在上級法院會證明我清白。自我開始作為職業球員，我一直跟從規則並且從未使用過禁藥。我進行過多次的測試，所有結果都是陰性的。」他表示對有關的判決感到失望，但仍會配合當局以證明自己無辜。