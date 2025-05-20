巴西電競選手不敵日本隊後貼原爆圖　連累其他分部失本田贊助

總部位於荷蘭的國際電競團隊Team Liquid，被日本本田汽車的美國子公司，宣布取消有關的贊助。事源在上星期的一場《Rainbow Six》遊戲的比賽中，Team Liquid的一名選手在不敵日本團隊後，在社交平台發放一張廣島原子彈的圖片，雖然本田事後一度表示接受Team Liquid的道歉，不過仍在周一（19日）宣布取消合作。

在上周二（13日）在巴西舉行的一場《Rainbow Six》「RE:L0:AD」賽事上，Team Liquid的巴西團隊在對上日本團隊CAG Osaka的比賽落敗。而其實Team Liquid的巴西團隊本來是勝出，只是因為CAG的一位成員因為遊戲出現「Bug」而獲得重賽機會，由於Team Liquid成員不滿而嘲諷對手，但Team Liquid最後還是落敗，而Team Liquid的其中一位成員盧卡斯戴亞斯（Lucas Dias）更在X平台上，發放一張廣島原爆的GIF圖片，雖然他事後已刪除貼文，但已引發爭議。

據日本媒體向本田汽車查詢事件時，本田方面在上周五（16日）表示，已向Team Liquid及戴亞斯作出嚴重抗議，並接受Team Liquid及戴亞斯的道歉。不過在周一美國的本田分公司仍決定與Team Liquid解除合作。本田與Team Liquid的合作其實並非《Rainbow Six》及巴西的團隊，而是另一遊戲《英雄聯盟（League of Legends）》的北美團隊，這對於英雄聯盟的團隊可說是無妄之災。

Hey everyone. I want to sincerely apologize for the post I made after our last loss. I made a big mistake using that GIF, and I understand that it may have caused discomfort to many people. From the bottom of my heart It was never my intention to make any offensive reference, but… — Liquid Dias (@DiasLucasR6) May 15, 2025