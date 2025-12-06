熱門搜尋:
體育
2025-12-06 14:15:31

巴迪斯圖達批當今足球：都在禁區邊踢廿多腳

巴迪斯圖達是9號仔的經典之一，依然懷念佢當年把長髮。

有「戰神」之稱的阿根廷傳奇前鋒巴迪斯圖達（Gabriel Batistuta）坦言，自己不太享受觀看現時的足球比賽，並指出像他或韋利（Christian Vieri）這類的傳統中鋒「已經不存在」。

這位前費倫天拿、羅馬及國際米蘭射手，日前接受阿根廷《TyC Sports》專訪，分享他對現代足球的看法。

已不存在主宰禁區

巴迪斯圖達說：「足球正在進化，像我或韋利般一直留在禁區、用不同方式主宰禁區的9號球員已不存在。我們靠把握禁區內每一寸空間，去證明自己配得上球衣號碼的前鋒，現在已經沒有了。如今的前鋒到處跑、移動很多。這就是現代足球。但令我感到乏味的並不是這點，還有其他事情讓我對足球失去興趣。」

他接著說：「我今天才和米路天奴域（Bora Milutinovic）聊到這件事。現在每隊踢法都差不多，由門將開始組織，在禁區旁邊踢20多腳，對手全力逼搶，最後某一刻把球往前踢，而他們其實早就可以這樣做，結果反而把前鋒推離危險區域。」

曼城主帥哥迪奧拿。(路透社) 曼城主帥哥迪奧拿。(路透社) 曼城 史東斯 哥迪奧拿 曼城 哥迪奧拿

「但這就是現代足球，這是哥迪奧拿（Pep Guardiola）帶來成功的足球風格。人類總會想跟隨成功公式，而這似乎就是如今被認為能贏球的方法，但我其實不太認同。」

阿根廷隊史上第二射手

巴迪斯圖達在2000至01年球季隨羅馬奪得意甲冠軍，並代表阿根廷參加1994、1998、2002三屆世界盃，合共在世界盃攻入10球、上陣12場。

他亦曾在1995至96年隨費倫天拿奪得意大利盃，以及奪得2次義大利超級盃（分別效力費倫天拿與羅馬時獲得）。

他同時是阿根廷國家隊史上第2射手，共攻入54球（78場），僅次於美斯（Lionel Messi）的115球（196場）。

原文刊登於 Yahoo 體育

