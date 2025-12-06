巴迪斯圖達批當今足球：都在禁區邊踢廿多腳

有「戰神」之稱的阿根廷傳奇前鋒巴迪斯圖達（Gabriel Batistuta）坦言，自己不太享受觀看現時的足球比賽，並指出像他或韋利（Christian Vieri）這類的傳統中鋒「已經不存在」。

這位前費倫天拿、羅馬及國際米蘭射手，日前接受阿根廷《TyC Sports》專訪，分享他對現代足球的看法。

已不存在主宰禁區

巴迪斯圖達說：「足球正在進化，像我或韋利般一直留在禁區、用不同方式主宰禁區的9號球員已不存在。我們靠把握禁區內每一寸空間，去證明自己配得上球衣號碼的前鋒，現在已經沒有了。如今的前鋒到處跑、移動很多。這就是現代足球。但令我感到乏味的並不是這點，還有其他事情讓我對足球失去興趣。」