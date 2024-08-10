巴黎奧運丨江旻憓退役入馬會　王昶引爆追星熱　細數體育男女神

中國羽球男雙「梁王組合」王昶與梁偉鏗日前對戰中華台北李洋和王齊麟，以1：2落敗，與金牌擦身而過，僅奪銀牌，不過23歲王昶就以亮麗外形加上真性情成功吸粉，更被指其高顏值唔去演偶像劇實在太可惜。王昶賽後返北京獲一班粉絲包圍接機，王昶手持兩束花，但由於太多人圍堵嘅關係無法前行，因而留下拍檔梁偉鏗迅速狂奔，縱然仍有粉絲跟住佢奔跑，但王昶勝有著運動員體能，成功撇甩粉絲跑上旅遊巴離開。
事後，王昶於微博呼籲大家須保持理智，表示行李都差啲被擠沒，又笑言：「看得出有些粉絲身體素質還是不錯的，不愧是體育粉，拿着相機跑得還挺快。」幽默又靚仔令王昶化身男朋友最佳人選之一，不過王昶與梁偉鏗於直播期間被問及感情狀況，二人大方承認有女朋友，「有有有，女朋友一定有」，仲與大家表示「別想了啊」，令唔少粉絲心碎。
巴黎奧運盛事踏入最後一星期賽事，觀眾除咗留意運動員卓越嘅運動表現，仲留意埋佢哋嘅顏值，下文整理出超高顏值嘅奧運男神女神們。
巴黎奧運男神：英國跳水王子Tom Daley
講到奧運男神，點可以唔提英國跳水王子Tom Daley呢？Tom Daley於東京奧運與拍檔Matty Lee拿下「雙人10公尺高臺比賽」冠軍，更因被捕捉到於賽場旁編織掀起討論。原本無諗住出戰今屆巴黎奧運，但因兒子一句「想看爸爸在奧運跳水」而決定出戰。Tom Daley除咗於巴黎奧運擔任開幕式英國持旗手，更替英國隊隊友編織法國國旗配色嘅奧運獎牌收納袋，被奧運官方認證：「沒有Tom Daley喺觀眾席上編織，就唔算係奧運會」。
巴黎奧運男神：巴西體操選手Arthur Nory
30歲巴西體操選手Arthur Nory今次係第二次參與奧運，日本與巴西混血嘅佢顏值超高，加上擁有一身健壯肌肉，唔少觀眾睇到都心心眼，亦有觀眾指Arthur Nory撞樣吳彥祖。
巴黎奧運男神：意大利游泳選手Thomas Ceccon
23歲意大利泳手Thomas Ceccon喺巴黎奧運奪一金一銅好成績，身高1.97米嘅佢，擁有帥氣外表及健美身形，憑深邃嘅人魚線一夜爆紅。
巴黎奧運男神：中華台北羽毛球選手王齊麟
王齊麟與李洋於巴黎奧運羽毛球男雙項目成功衛冕，王齊麟帥氣外形加上身高188cm，被唔少時尚品牌睇中，亦被指係時尚焦點，不過都唔夠開腔保護女朋友中華職棒樂天桃猿啦啦隊陳詩媛（十元）來得帥氣。王齊麟獲女友到場接機，「摸頭殺」一招令唔少女生感到羨慕，畫面相當甜蜜。不過，有網友質疑二人太高調，又貶低陳詩媛無氣質，令王齊麟開腔護花：「請不要這樣，我女朋友很捧，謝謝你」，相當Man！
巴黎奧運女神：香港重劍選手江旻憓
「微笑劍后」江旻憓於巴黎奧運女子個人重劍決賽勇奪金牌，與港隊劍擊隊友陳諾思凱於機場接受訪問期間大派飛吻，加上被記者問到30歲嘅打算，其回應：「係呀，救命，我30歲喇！」，率直又可愛。不過，江旻憓日前宣布退役，周日（11 日）將加入馬會任對外事務助理經理，協助推行社會公益及體育發展等項目。
巴黎奧運女神：烏克蘭跳高選手Yaroslava Mahuchikh
22歲烏克蘭跳高選手馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）於巴黎奧運為烏克蘭摘下第二面金牌，由於佢發現跳完後久坐容易造成血液唔循環，於是習慣帶睡袋，今次被影到於賽前躺着閉眼休息，被指瞓醒就奪獎，更獲封為「睡美人」。
巴黎奧運女神：國家隊跨欄選手吳艷妮
27歲有「跨欄女神」之稱嘅國家隊跨欄運動員吳艷妮擁有亮麗外形，加上於過往比賽都會化上全妝及紮孖辮，因而引起網民注意。吳艷妮今次係首戰奧運，日前一如嘅往化上全妝、以招牌孖辮及頭頂夾上兩個髮夾造型出戰女子100米欄初賽，起跑前更向攝影機做出心心手勢，相當可愛； 可惜於復活賽最終跑出12.98秒，僅排小組第4。
巴黎奧運女神：日本羽毛球選手志田千陽
27歲志田千陽以「小辣椒」級嘅爆發力著稱，加上有著圓圓大眼及甜美笑容，形成極大反差萌，有網民指志田千陽作賽時嘅畫面美得似拍熱血偶像日劇。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈