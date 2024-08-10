巴黎奧運丨江旻憓退役入馬會　王昶引爆追星熱　細數體育男女神

中國羽球男雙「梁王組合」王昶與梁偉鏗日前對戰中華台北李洋和王齊麟，以1：2落敗，與金牌擦身而過，僅奪銀牌，不過23歲王昶就以亮麗外形加上真性情成功吸粉，更被指其高顏值唔去演偶像劇實在太可惜。王昶賽後返北京獲一班粉絲包圍接機，王昶手持兩束花，但由於太多人圍堵嘅關係無法前行，因而留下拍檔梁偉鏗迅速狂奔，縱然仍有粉絲跟住佢奔跑，但王昶勝有著運動員體能，成功撇甩粉絲跑上旅遊巴離開。

事後，王昶於微博呼籲大家須保持理智，表示行李都差啲被擠沒，又笑言：「看得出有些粉絲身體素質還是不錯的，不愧是體育粉，拿着相機跑得還挺快。」幽默又靚仔令王昶化身男朋友最佳人選之一，不過王昶與梁偉鏗於直播期間被問及感情狀況，二人大方承認有女朋友，「有有有，女朋友一定有」，仲與大家表示「別想了啊」，令唔少粉絲心碎。

巴黎奧運盛事踏入最後一星期賽事，觀眾除咗留意運動員卓越嘅運動表現，仲留意埋佢哋嘅顏值，下文整理出超高顏值嘅奧運男神女神們。

巴黎奧運男神：英國跳水王子Tom Daley

講到奧運男神，點可以唔提英國跳水王子Tom Daley呢？Tom Daley於東京奧運與拍檔Matty Lee拿下「雙人10公尺高臺比賽」冠軍，更因被捕捉到於賽場旁編織掀起討論。原本無諗住出戰今屆巴黎奧運，但因兒子一句「想看爸爸在奧運跳水」而決定出戰。Tom Daley除咗於巴黎奧運擔任開幕式英國持旗手，更替英國隊隊友編織法國國旗配色嘅奧運獎牌收納袋，被奧運官方認證：「沒有Tom Daley喺觀眾席上編織，就唔算係奧運會」。

巴黎奧運男神：巴西體操選手Arthur Nory

30歲巴西體操選手Arthur Nory今次係第二次參與奧運，日本與巴西混血嘅佢顏值超高，加上擁有一身健壯肌肉，唔少觀眾睇到都心心眼，亦有觀眾指Arthur Nory撞樣吳彥祖。