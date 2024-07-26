巴黎奧運今夜揭幕 巡遊塞納河 港隊第82隊進場

萬眾期待的2024巴黎奧運，將於今晚香港時間深夜約1時30分揭幕。今屆揭幕禮破天荒移師場外舉行，共205個代表團將分乘85艘駁船及船隻，途經全長6公里的行程，最後於特羅卡德羅的列納大橋上岸。港隊將第82隊進場，持旗手為兩位上屆奧運獎牌得主張家朗及何詩蓓。

有關各國代表團的持旗手，近日陸續公布，中國隊將會由乒乓球名將馬龍及女子花樣游泳代表馮雨擔任，而其餘各國人選也相當矚目，包括美國由NBA籃球巨星勒邦占士(LeBron James)及網球球星嘉奧芙(Coco Gauff)出任；希臘代表為另一NBA MVP級別巨星「字母哥」安迪杜甘普(Giannis Antetokounmpo)，意大利是跳高美男子譚貝利(Gianmarco Tamberi)，畿內亞則由前利物浦球星拿比基達(Naby Keita)擔起大旗。

開幕禮破天荒移師戶外

有別於以往在主場館進行開幕禮的慣例，今屆巴黎奧運的開幕禮選擇在該市地標塞納河舉行。各代表團會由奧斯特利茨橋出發，穿越巴黎市中心，途經多個名勝如聖母院、羅浮宮及協和廣場等；然後以巴黎16區的特羅卡德羅為終點，上岸後在夏樂宮的所在地，正好與艾菲爾鐵塔對望。整個進場巡遊行程約花3小時。

開幕禮表演將由著名戲劇導演湯馬士祖利(Thomas Jolly)設計，據報將分為12個部分，合共約3,000名舞蹈員、歌手及藝人將於塞納河兩岸、大橋及附近的紀念碑演出。整個表演約三分之二的儀式會在白天舉行，市民欣賞到精彩表演之餘，在尾聲時段亦可飽覽巴黎的動人日落景色。