巴黎奧運謝幕 中美同得40金

巴黎奧運昨晚於法蘭西體育場舉行閉幕禮，為這項為期17日的體育盛事畫上句號。中國及美國兩大體育強國，一直在獎牌榜爭持激烈，到了最後一個比賽日，中國憑李雯雯於女子舉重81公斤以上級別成功衛冕，取得今屆第40面金牌，但美國其後在女子單車個人全能賽及女籃連奪兩金，與中國同得40金，並憑較多銀牌於獎牌榜稱霸。

中國雖然在獎牌榜屈居亞軍，但40金為2008年北京奧運以外的最佳成績。當中跳水「夢之隊」繼續壟斷局面，隨著曹緣於男子10米高台衛冕成功，夢之隊歷史性包攬全部8面金牌。乒乓球方面，雖然受到瑞典及南韓等國挑戰，但最終中國仍然能夠橫掃5面金牌。除了乒乓球，中國在射擊及舉重亦同樣奪得5面金牌。

到了最後一個比賽日，李雯雯於舉重奪金，令中國繼續以40面金牌領先。跟著美國先有女子排球隊在決賽爭取衛冕，但她們以直落3局18比35、20比25及17比25不敵意大利，只獲銀牌。不過，美國及後有華蘭迪(Jennifer Valente)於女子場地單車個人全能賽，以144分衛冕金牌；跟著在女子籃球決賽又以67比66險勝東道主法國，最終與中國同得40金，並憑較多銀牌於獎牌榜排首位。至於今屆奧運獲得最多金牌的運動員，為法國男泳手馬桑(Leon Marchand)，他個人獨取4金，並獲1銅；獲得最多獎牌的則是中國女泳手張雨霏，她取得1銀5銅，合共6面獎牌。

經過8月10日，即尾二一日的賽事，中國以39金27銀24銅居獎牌榜第一位，美國以38金42銀42銅緊隨其後。

港隊兩金兩銅大豐收

中國香港奧運代表團今屆取得2金2銅佳績，其中單屆獲2金為歷來首次。今屆奧運共有35位香港運動員參戰，首個高潮出現在上月27日的女子重劍項目，「世一」江旻憓於決賽遇上東道主劍手瑪露比頓(Auriane Mallo-Breton)，於一度落後1比7的劣勢下，豁出去全力一拼，最終追至12平手，並靠「決一劍」險勝而首奪金牌。

男子花劍賽事在兩日後上演，以衛冕身份出戰的「劍神」張家朗，至八強戰遇上主辦國劍手尼科治(Enzo Lefort)，於一度落後12比14下，驚險反勝15比14晉級；決賽火併意大利新星馬基(Filippo Macchi)，又是在多番落後下追平，最終戰至「決三劍」勝出。張家朗成為時隔68年首位在這個項目成功衛冕的劍手，亦是港隊史上累積最多金牌的運動員。

何詩蓓摘兩銅沒遺憾

游泳方面，在上屆東京奧運拿下兩銀的何詩蓓，出戰首個項目、200米自由泳，於晉級過程未受考驗，去到決賽僅負予兩位澳洲泳手而獲銅牌。之後的女子100米自由泳，何詩蓓再以強勢殺入決賽，並多添一面銅牌。她賽後受訪時，多次強調對成績沒有遺憾，兩屆奧運共奪2銀2銅，亦令她成為獲得最多奧運獎牌的香港運動員。

其餘港將也在今屆奧運傾盡全力，留下不少令人難忘的時刻。當中乒乓球混雙組合黃鎮廷及杜凱琹殺入四強，僅與銅牌擦身而過；羽毛球混雙王牌組合鄧俊文及謝影雪，力戰至八強出局，「阿雪」賽後落淚透露負傷上陣，並感謝拍檔一直的支持，令觀眾動容。另外，新人如游泳的張心悅、單車的李思穎及跆拳道的盧蔚豐，以至跳馬老將石偉雄等，均盡了最大努力爭取佳績，每位香港運動員，都絕對值得港人自豪及尊重。

馬會發放逾1700萬獎金

另外，香港賽馬會將透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」發放共1,762萬5千港元予一眾表現優秀的中國香港運動員，包括張家朗及江旻憓各獲600萬元，何詩蓓獲300萬元，而乒乓球混雙組合黃鎮廷、杜凱琹，羽毛球混雙組合鄧俊文、謝影雪，以及首次參加奧運的跆拳道運動員盧蔚豐亦獲獎金。

