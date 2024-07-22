巴黎奧運｜三奪環法冠軍　斯洛文尼亞普加卡放眼奧運

斯洛文尼亞單車手普加卡（Tadej Pogacar），在周日（21日）的環法單車賽中，因為擁有大量優勢而毋須鬥爭下，成功個人第3度奪冠。而今年已贏得環意大利單車賽及環法總冠軍的普加卡，下個目標就是下星期的奧運。

效力阿聯酋車隊的普加卡，在2020及2021年兩度贏得環法的總冠軍，之後兩年都被丹麥的雲基加特（Jonas Vingegaard）獲勝。不過今年雲基加特無法挑戰普加卡的領先位置，最終僅得亞軍，而普加卡也是自1998年以來，首位車手能連贏環意大利單車賽及環法賽的總冠軍。普加卡賽後表示：「能贏得兩項冠軍是另一個層次。我想這是首次的大滿貫能讓我每日都有信心。即使在意大利賽，我記得都有一日狀態不好。今年的環法是很美妙，我由第一日就非常享受。」他又表示：「我超級開心，在我經過兩年艱難的環法賽後，我無法形容有多快樂。今年一切都很完美。」