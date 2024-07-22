巴黎奧運｜三奪環法冠軍　斯洛文尼亞普加卡放眼奧運

斯洛文尼亞單車手普加卡（Tadej Pogacar），在周日（21日）的環法單車賽中，因為擁有大量優勢而毋須鬥爭下，成功個人第3度奪冠。而今年已贏得環意大利單車賽及環法總冠軍的普加卡，下個目標就是下星期的奧運。
效力阿聯酋車隊的普加卡，在2020及2021年兩度贏得環法的總冠軍，之後兩年都被丹麥的雲基加特（Jonas Vingegaard）獲勝。不過今年雲基加特無法挑戰普加卡的領先位置，最終僅得亞軍，而普加卡也是自1998年以來，首位車手能連贏環意大利單車賽及環法賽的總冠軍。普加卡賽後表示：「能贏得兩項冠軍是另一個層次。我想這是首次的大滿貫能讓我每日都有信心。即使在意大利賽，我記得都有一日狀態不好。今年的環法是很美妙，我由第一日就非常享受。」他又表示：「我超級開心，在我經過兩年艱難的環法賽後，我無法形容有多快樂。今年一切都很完美。」
英國曾遊說卡雲迪殊延遲退休
由於巴黎今年要準備奧運，今屆環法的終點不在巴黎。普加卡指，他對今年的奧運及世錦賽都有期望，他表示：「這是奧運年，還有世錦賽。我很喜歡今年的世錦賽賽段，瑞士是一個美麗的國家，取得彩虹戰衣是我夢想。」普加卡在上屆東京奧運的公路單車僅得第3名，在今屆公路單車項目，斯洛文尼亞、丹麥、英國、比利時及法國因為世界排名高而同時可以派出4名車手參賽。
至於破紀錄贏得35個分站冠軍，39歲的英國車手卡雲迪殊（Mark Cavendish）就打算在今屆賽事後退役。而英國單車協會就曾遊說這位曾在里約奧運場地單車賽獲得銀牌的名將，考慮為英國出戰奧運。