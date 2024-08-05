巴黎奧運｜三鐵接力如期展開德國後上奪金　英國輸「影相」得銅牌

巴黎奧運的三項鐵人混合接力，在周一（5日）如期舉行。而上屆冠軍的英國，最終在「影相」不敵美國，僅得銅牌，而金牌得主是德國隊。

受到塞納河水質影響，三鐵的接力再次取消了游泳的練習時段，令賽事可否如期上演成疑問。加上在瑞士及比利時亦先後有隊員表示不適而退出，當中比利時更是全隊退賽。上屆於這項目奪得金牌的英國，今次派出了在男子三項鐵人奪金的華裔選手余力生（Alex Yee），女子組銅牌的比芙樸達（Beth Potter），還有上屆金牌成員的泰萊布朗（Georgia Taylor-Brown），以及新加入的迪堅遜（Sam Dickinson）。