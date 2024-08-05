巴黎奧運｜三鐵接力如期展開德國後上奪金　英國輸「影相」得銅牌

巴黎奧運的三項鐵人混合接力，在周一（5日）如期舉行。而上屆冠軍的英國，最終在「影相」不敵美國，僅得銅牌，而金牌得主是德國隊。
受到塞納河水質影響，三鐵的接力再次取消了游泳的練習時段，令賽事可否如期上演成疑問。加上在瑞士及比利時亦先後有隊員表示不適而退出，當中比利時更是全隊退賽。上屆於這項目奪得金牌的英國，今次派出了在男子三項鐵人奪金的華裔選手余力生（Alex Yee），女子組銅牌的比芙樸達（Beth Potter），還有上屆金牌成員的泰萊布朗（Georgia Taylor-Brown），以及新加入的迪堅遜（Sam Dickinson）。
賽會一度宣布英國銀牌
英國隊在進入最後一棒的樸達仍有約5秒的領先。不過在最後的單車階段，樸達被德國及美國的選手追上，在最後階段，德國的蓮迪曼（Laura Lindemann）追過樸達，美國的姬妮比（Taylor Knibb）則與樸達同時衝線。
最初大會的宣布一度是英國獲得亞軍，但是賽會的官方翻看比賽片段，證實姬妮比先於樸達衝線，英國結果只得銅牌。英國的三鐵代表，前單車名將卡雲迪殊（Mike Cavendish）其後向英國廣播公司表示不會對賽果上訴：「我看過圖片，當你放大來看，會比較清楚。」雖然只得銅牌，不過余力生表示對團隊感到非常自豪：「我們已為英國隊盡了全力，而我不能為這些隊友及他們今日的表現更加自豪了。」