巴黎奧運｜三項鐵人伍泰龍訓練遇車禍　大意被DQ終驚險衝奧

三項鐵人，要一次過進行游泳、單車、跑步比賽；別人眼中超辛苦，伍泰龍卻高呼勁好玩。在港土生土長的港美混血兒Jason，由足球場走到越野跑道再踏上三鐵之路，沿途練就出鋼鐵意志，因此能在「衝奧」過程中克服種種難關，最終成為歷來第4位出戰奧運的香港「鐵人」。

起初只是足球迷

24歲的伍泰龍是近年冒起最快的三鐵港將，但Jason起初只是足球迷，在場上司職右後衛，愛隊是「紅魔鬼」曼聯，昔日從未有想過參與三鐵，更沒有「參加奧運」的概念。中學時代，伍泰龍因校內爲不夠人數「湊腳」出戰越野賽，卻又取得不錯成績，結果轉項接受更有系統的訓練。

不久後，Jason遇到「伯樂」恩師韋安祖（Andrew Wright），被說服嘗試三項鐵人運動，並在這個新領域越戰越勇，2016年加入港隊受訓，3年後初戰全國青年運動會即贏得體校甲組男子半程組金牌。Jason去年首次亮相杭州亞運，孤軍作戰下在個人賽名列第5，再與黃子圖、彭詩雅、賀詩樂合力拿下混合接力賽銅牌，逐步向着巴黎奧運之路進發。