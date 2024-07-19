巴黎奧運｜三項鐵人伍泰龍訓練遇車禍　大意被DQ終驚險衝奧

三項鐵人，要一次過進行游泳、單車、跑步比賽；別人眼中超辛苦，伍泰龍卻高呼勁好玩。在港土生土長的港美混血兒Jason，由足球場走到越野跑道再踏上三鐵之路，沿途練就出鋼鐵意志，因此能在「衝奧」過程中克服種種難關，最終成為歷來第4位出戰奧運的香港「鐵人」。
起初只是足球迷
24歲的伍泰龍是近年冒起最快的三鐵港將，但Jason起初只是足球迷，在場上司職右後衛，愛隊是「紅魔鬼」曼聯，昔日從未有想過參與三鐵，更沒有「參加奧運」的概念。中學時代，伍泰龍因校內爲不夠人數「湊腳」出戰越野賽，卻又取得不錯成績，結果轉項接受更有系統的訓練。
不久後，Jason遇到「伯樂」恩師韋安祖（Andrew Wright），被說服嘗試三項鐵人運動，並在這個新領域越戰越勇，2016年加入港隊受訓，3年後初戰全國青年運動會即贏得體校甲組男子半程組金牌。Jason去年首次亮相杭州亞運，孤軍作戰下在個人賽名列第5，再與黃子圖、彭詩雅、賀詩樂合力拿下混合接力賽銅牌，逐步向着巴黎奧運之路進發。
以亞洲第1名拿下奧運資格
原本放眼2024年洛杉磯奧運的伍泰龍，遇上提前了4年的「衝奧」機會，期間波折重重，先是在今年2月練習公路單車時被巴士撞倒，之後比賽又出現單車爆胎事故，直至關鍵的最後一戰，Jason竟因忘記脫下頭盔跑步被取消資格，猶幸在隊友捨身協助下，最終以較多排名積分壓過哈薩克勁敵，在扣除前3名憑世界排名出線的日本選手後，得以亞洲第1名身分拿下奧運資格。伍泰龍是繼李致和（2004及2008年）、女將麥素寧（2008年）及奧斯卡（2020年）後，第4位港隊奧運鐵人。
「最初玩運動的時候，我根本沒有以奧運為目標，每次比賽都只是希望發揮到自己百分百的表現，爭取到最好的成績。」因此對於Jason來說，奧運比賽的成績與排名都不是最重要，「確保比賽時將我最好的一面展現出來，享受比賽。」
伍泰龍參賽日期：
7月30日．三項鐵人男子個人賽
伍泰龍檔案
全名：HARDCASTLE Jason Ng Tai Long
年齡：24歲
威水史：
2019年全國青年運動會體校甲組男子半程組 金牌
2023年亞洲青少年錦標賽男女子混合接力賽 金牌
2023年亞洲U23錦標賽個人賽 銅牌
2023年亞運會男子個人賽 第5名
2023年亞運會混合接力賽 銅牌
More About伍泰龍
．Jason是土生土長的香港人，爸爸是美國人，媽媽則是香港人，能操一口流利英語外也略憧廣東話。
．外公為Jason起了「伍泰龍」這個名字，但由小到大偶爾會被身邊的人嘲笑名字似「史泰龍」。
．就讀科大期間，Jason參與風洞及空氣動力科研計劃，他跟「牛下女車神」李慧詩一樣，是計劃的早期參與者之一。Jason透過計劃增進了其工程學知識，也提升了他於三鐵單車賽事的表現。
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