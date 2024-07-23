巴黎奧運｜上屆決賽加時飲恨 西班牙誓圓金牌夢

奧運男子足球金牌，歐洲球隊連續7屆撲空，上次成功奪冠，已是主辦1992年巴塞隆拿奧運的東道主西班牙。儘管身處C組的「狂牛」今次沒有超級球星壓陣，陣容亦非星光熠熠；但隊內絕大部分球員均為西甲踢正選，質態超群，必屬爭霸分子！

上屆決賽加時不敵巴西的西班牙，今屆仍有兩名歐國盃冠軍隊成員維拉利爾的阿歷斯巴爾拿、巴塞隆拿的費明盧比斯在陣中；連同入選今屆西甲年度最佳陣容的基羅納左閘米基爾古迪亞利斯、奧沙辛拿中場靈魂艾馬奧路斯，以及年僅17歲的巴塞隆拿中堅古巴斯；今屆西班牙男奧足，單計適齡球員相信是實力最平均、頂級聯賽經驗最豐富的一隊。

西班牙經驗豐富

西班牙3名超齡球員，落在布拉加前鋒艾比雷斯、曼城翼衛沙治奧高美斯及貝迪斯左閘桑米蘭達身上；其實上述3人都是2023年U21歐國盃的奪亞功臣，當屆3子合轟8球，最終僅在決賽1球不敵英格蘭飲恨，如今當時的大半主力在1年後捲土重來，默契已有，有力收復前失。

西班牙同組對手實力一般

C組其餘3隊實力平庸，埃及男奧足上屆雖殺入8強，但今屆隊內絕大部分球員只在本土搵食，隊長艾利尼今夏約滿阿仙奴後，未有班落。烏茲別克今屆雖徵召了國寶級射手蘇梅洛度夫領軍，但這名羅馬前鋒，近屆無論外借史柏斯亞或卡利亞里，表現都不似預期。