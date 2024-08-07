巴黎奧運｜中國乒乓爭入男、女團4強　國家隊田徑美女吳艷妮、林雨薇今登場 8.7焦點賽程

巴黎奧運第12日，將產生23面金牌，而港將未有賽程。
乒乓團體賽今日會舉行8強賽事，中國隊男、女團會分途出擊撼韓國、中華台北爭入四強，今輪對手明顯比8強時難應付，料會帶給國家隊一些挑戰。
田徑項目，今日會誕生5個金牌，當中包括男子400米和女子撐竿跳。另外，女子100米跨欄會舉行第1輪，國家的田徑美女吳艷妮與林雨薇都會登場。二人同因美貌被網民追捧，今次出征巴黎奧運，勢要證明自己「睇得又跑得」。
另外，男排今日會上演兩場四強。當中意大利和法國在半準決賽都是先失兩盤下連追三盤反勝，上演奧運排球史的經典賽事；兩隊在四強碰頭，料會激戰連場。
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今日焦點賽程
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日期
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時間
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項目
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賽事
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8月7日
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16:00
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乒乓球
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男團8強
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中國 vs 韓國
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16:00
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跳水
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男子3米板準決賽
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王宗源、謝思埸
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16:15
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田徑
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女子100米跨欄第1輪
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吳艷妮、林雨薇
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18:54
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攀登
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女子速度攀登決賽
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21:00
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乒乓球
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女團8強
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中國 vs 中華台北
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22:00
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排球
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男子4強
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波蘭 vs 美國
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8月8日
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23:30
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滑板
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男子公園賽決賽
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0:04
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場地單車
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男子團體追逐賽金牌戰
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0:15
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田徑
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女子撐竿跳決賽
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0:57
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場地單車
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女子團體追逐賽金牌戰
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1:30
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乒乓球
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男團4強
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日本 vs 瑞典
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2:00
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韻律泳
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集體技巧自選
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2:00
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排球
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男子4強
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意大利 vs 法國
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2:02
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田徑
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男子200米準決賽
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3:20
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田徑
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男子400米決賽
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3:30
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籃球
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女子8強
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尼日利亞 vs 美國
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(香港時間），比賽時間以官方公布作準
原文刊登於 Yahoo 體育