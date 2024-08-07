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體育
2024-08-07 15:00:00

巴黎奧運｜中國乒乓爭入男、女團4強　國家隊田徑美女吳艷妮、林雨薇今登場 8.7焦點賽程

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巴黎奧運｜中國乒乓爭入男、女團4強　國家隊田徑美女吳艷妮、林雨薇今登場 8.7焦點賽程

巴黎奧運｜中國乒乓爭入男、女團4強　國家隊田徑美女吳艷妮、林雨薇今登場 8.7焦點賽程

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巴黎奧運第12日，將產生23面金牌，而港將未有賽程。

乒乓團體賽今日會舉行8強賽事，中國隊男、女團會分途出擊撼韓國、中華台北爭入四強，今輪對手明顯比8強時難應付，料會帶給國家隊一些挑戰。

巴黎奧運｜中國乒乓爭入男、女團4強　國家隊田徑美女吳艷妮、林雨薇今登場 8.7焦點賽程

巴黎奧運｜中國乒乓爭入男、女團4強　國家隊田徑美女吳艷妮、林雨薇今登場 8.7焦點賽程

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田徑項目，今日會誕生5個金牌，當中包括男子400米和女子撐竿跳。另外，女子100米跨欄會舉行第1輪，國家的田徑美女吳艷妮與林雨薇都會登場。二人同因美貌被網民追捧，今次出征巴黎奧運，勢要證明自己「睇得又跑得」。

巴黎奧運｜中國乒乓爭入男、女團4強　國家隊田徑美女吳艷妮、林雨薇今登場 8.7焦點賽程

巴黎奧運｜中國乒乓爭入男、女團4強　國家隊田徑美女吳艷妮、林雨薇今登場 8.7焦點賽程

另外，男排今日會上演兩場四強。當中意大利和法國在半準決賽都是先失兩盤下連追三盤反勝，上演奧運排球史的經典賽事；兩隊在四強碰頭，料會激戰連場。

 

今日焦點賽程

      

日期

時間

  

項目

賽事

8月7日

16:00

乒乓球

男團8強

中國 vs 韓國
 

16:00

跳水

男子3米板準決賽

王宗源、謝思埸
 

16:15

田徑

女子100米跨欄第1輪

吳艷妮、林雨薇
 

18:54

攀登

女子速度攀登決賽

  
 

21:00

乒乓球

女團8強

中國 vs 中華台北
 

22:00

排球

男子4強

波蘭 vs 美國

8月8日

23:30

滑板

男子公園賽決賽

  
 

0:04

場地單車

男子團體追逐賽金牌戰
 

0:15

田徑

女子撐竿跳決賽

  
 

0:57

場地單車

女子團體追逐賽金牌戰
 

1:30

乒乓球

男團4強

日本 vs 瑞典
 

2:00

韻律泳

集體技巧自選

  
 

2:00

排球

男子4強

意大利 vs 法國
 

2:02

田徑

男子200米準決賽

  
 

3:20

田徑

男子400米決賽

  
 

3:30

籃球

女子8強

尼日利亞 vs 美國
         
 

(香港時間），比賽時間以官方公布作準

  

 

原文刊登於 Yahoo 體育

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