巴黎奧運｜中國乒乓爭入男、女團4強　國家隊田徑美女吳艷妮、林雨薇今登場 8.7焦點賽程

田徑項目，今日會誕生5個金牌，當中包括男子400米和女子撐竿跳。另外，女子100米跨欄會舉行第1輪，國家的田徑美女吳艷妮與林雨薇都會登場。二人同因美貌被網民追捧，今次出征巴黎奧運，勢要證明自己「睇得又跑得」。