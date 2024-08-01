巴黎奧運｜中國女飛魚張雨霏再出擊

備受頻繁藥檢影響備戰的中國游泳奧運代表隊，擔起大旗的「蝶后」張雨霏，繼日前在女子100米蝶式決賽摘銅後，昨日再在女子200米蝶泳預賽登場，輕鬆游出2分06秒55的最快成績，如無意外，可望躋身今晚深夜2時30分的決賽，全力爭取衛冕這個項目的金牌。
中國泳隊今屆奧運暫時成績不似預期，其中「蛙王」覃海洋相繼在100米及200米蛙泳失手後，蝶后張雨霏成最大焦點。日前她在女子100米蝶泳摘銅後淚灑泳池，聲言自己因為太在意破世界紀錄及奪金，影響了發揮：「這是我要去學會調整的，相反這項比完之後，我的壓力好像沒了。」
在東京奧運，張雨霏拿下200米蝶泳金牌及100米蝶泳銀牌，雖然來到巴黎奧運，這位26歲蝶后在100米蝶泳未能突破，但對200米蝶泳的衛冕戰是志在必得。她在昨午上演的女子200米蝶泳預賽輕鬆闖關，只要一切順利，將會在今晚深夜的決賽力爭佳績。
對於有關中國泳隊的藥檢次數遠超其他國家泳隊，成為網民熱話，張雨霏說：「我們的客觀事實已經被各個官方機構澄清得非常明確了，我覺得清白者不應該有壓力。藥檢次數多，我覺得沒有太大影響，只是大清早5點被叫起來，會有點煩躁。」
另外，曾在去年世錦賽女子200米背泳取得銅牌的彭旭瑋，則會在今日下午5時的女子200米背泳預賽登場，同場出戰還有香港代表張心悅；港隊男泳將何甄陶則會再上征途，在今日的男子50米自由泳預賽爭取佳績。
天才新星邱緣祺出戰女子全能體操
另外，中國體操女團昨晨在女團賽事中只得第六名，當中17歲新星邱緣祺將與隊友歐鈺珊，在今晚深夜出戰體操的女子全能賽事；其中邱緣祺在去年世界賽拿下女子高低槓金牌，獲視為體操界天才，今次全能賽也有力問鼎獎牌。