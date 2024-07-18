巴黎奧運｜中國泳隊10天被查200次 藥檢官亦指太多︰若是美國隊已到處投訴

中國游泳運動員由於受「2021年藥檢陽性事件」影響，世界泳聯宣布除各國運動禁藥管制組織（NADO）檢測之外，從今年1月1日至巴黎奧運期間，國際檢測機構（ITA）將對中國運動員進行8次檢測，比標準4次檢測增加了一倍。目前正抵達巴黎備戰的中國游泳隊，營養師今日(18日)披露，指31名運動員近10天內已被ITA查了接近200次興奮劑檢測，又指ITA工作人員都直言「中國隊被查得太多了」，暗示若是美國隊受到如此待遇，「早就到處投訴了」。

中國游泳隊營養師于良於社交平台發文稱，全隊已抵法國10天，31名運動員除了訓練受適應時差，還累計被ITA查了接近200人次興奮劑，平均每天接近20人次，每人平均被查5至7次，「早晨6點還沒睡醒就來了，中午午休也來，沒辦法只能在酒店大堂沙發休息，晚上9點多還來要，一直熬到下半夜」，他指這幾天以來已和數名藥檢官員都混熟了，其中一人和他說，「你們查得確實太多了，不過我們也沒辦法，都是上面給我們的檢查計劃，我不敢想像中國運動員和你們工作人員的配合度這麽好，如果換做其他隊伍，你知道我說的是誰（美國隊），他們早就嚷嚷受不了，然後到處投訴了。」

內地網民懷疑是「花式騷擾」

內地網民批評這種頻繁檢查不僅打亂了運動員們的休息和訓練計劃，亦有人懷疑這些檢查是「花式騷擾」，企圖影響運動員狀態，尋找他們的把柄。

于良又列出了中國游泳運動員去年接受興奮劑的檢查次數，可見遠超國外運動員。根據世界泳聯公布的2023年興奮劑檢查數據，覃海洋、張雨霏和李冰潔接受的興奮劑檢查最頻繁，一人的檢查次數相當於四到五位外國奧運冠軍的總和。東京奧運會兩金得主「蝶后」張雨霏去年總共接受了43次國內受國際興奮劑檢查，包括27次賽外和16次賽內檢查。與她同項目的加拿大女子100米蝶泳奧運冠軍麥克尼爾的檢查總數則是11次，包括7次賽外和4次賽內檢查。