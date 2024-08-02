巴黎奧運｜中國鄭欽文四強擊敗施維雅迪　張之臻王欣瑜混雙同晉決賽

巴黎奧運的網球項目，中國選手分別在女單及混雙打入決賽。其中在女單的四強，中國的鄭欽文以盤數2:0擊敗頭號種子，波蘭的施維雅迪（Iga Swiatek），並中止對手在羅蘭加洛斯的25場連勝走勢，而鄭欽文亦是首位打入奧運網球單打項目決賽的中國球手。至於在混雙，張之臻與王欣瑜的組合，亦成功打入決賽。

過去4次贏得法國公開賽冠軍的頭號種子施維雅迪，在巴黎的紅土場必須佔有優勢，她對上一次在這個場地輸波，已是2021年。不過中國的鄭欽文在首盤就先以6:2贏出，第2盤雖然施維雅迪奮力還擊，但仍然再輸多盤5:7，最終鄭欽文以盤數2:0擊敗波蘭「一姐」晉身決賽。這是首次有中國球手打入奧運網球單打項目的決賽。鄭欽文決賽的對手，會是來自克羅地亞的域姬（Donna Vekic）。