巴黎奧運｜中國11藥檢問題泳手續參戰　美國跑手獲撤銷禁賽令

中國國家體育總局游泳中心早前公布，巴黎奧運游泳項目的中國選手名單，其中有11名泳手是被指於東京奧運是藥檢測試一度不合格的代表，事件仍引起其他泳手的質疑。而美國跑手的禮頓（Erriyon Knighton），早前被禁賽則獲得取消，有機會出戰巴黎奧運。
國家體育總統在周二（18日）公布巴黎奧運的31名泳手名單，當中11位泳手是被指於東京奧運前的藥檢報告不合及的運動員。國際反禁藥組織（WADA）在早前，指因為沒有證據質疑中國反禁藥組織稱有關的23名泳手的藥檢是受到污染，因此未有作出處分及停賽，事件受到其他國家及泳手的質疑。WADA在今年4月表示會啟動獨立調查，並預計在夏天會有結果，然而有兩個運動員組織，包括代表美國運動員就去信自己國家的反禁藥組織，要求「真正的獨立」調查。
列迪姬指對反禁藥機制信任跌至最低點
國際泳聯在5月委派5名的反禁藥檢審查成員去檢討並從今次事件吸取教訓，並表示希望透過調查結果去釋除對反禁藥運動的疑問以及讓運動員安心參與奧運。不過坐擁7面奧運金牌的美國泳手列迪姬（Katie Ledecky），在上月就指反禁藥機制的信任度跌至史無前例的低點，她表示：「這很難去巴黎，並知道需要與『這些』運動員比賽。」國際奧委會主席巴赫就表示，對WADA充滿信心。而WADA的聲明就指，他們無權確定運動員的身份，並指就有關的23名運動員的資料不當流出表示不會助長這種行為。
另外，美國的田徑代表禮頓在今年3月的藥檢被發現呈陽性反應。不過由獨立仲裁員作出的檢視，指禮頓是很大可能食用受污染的肉類而錯誤吸收有關物質。美國反禁藥組織就指，雖然運動員的檢測陽性，但運動員自己沒有過失及疏忽，因此禮頓在4月被暫時停賽的禁令獲撤銷。美國田徑隊會在周五（21日）進行測試賽，以決定最後的奧運資格。禮頓在東京奧運以17歲之齡取得東京奧運資格，是1964年以來最年輕的美國田徑跑手，而他最後在男子200米獲得第4名。