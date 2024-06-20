巴黎奧運｜中國11藥檢問題泳手續參戰　美國跑手獲撤銷禁賽令

中國國家體育總局游泳中心早前公布，巴黎奧運游泳項目的中國選手名單，其中有11名泳手是被指於東京奧運是藥檢測試一度不合格的代表，事件仍引起其他泳手的質疑。而美國跑手的禮頓（Erriyon Knighton），早前被禁賽則獲得取消，有機會出戰巴黎奧運。

國家體育總統在周二（18日）公布巴黎奧運的31名泳手名單，當中11位泳手是被指於東京奧運前的藥檢報告不合及的運動員。國際反禁藥組織（WADA）在早前，指因為沒有證據質疑中國反禁藥組織稱有關的23名泳手的藥檢是受到污染，因此未有作出處分及停賽，事件受到其他國家及泳手的質疑。WADA在今年4月表示會啟動獨立調查，並預計在夏天會有結果，然而有兩個運動員組織，包括代表美國運動員就去信自己國家的反禁藥組織，要求「真正的獨立」調查。