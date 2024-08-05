巴黎奧運的羽毛球項目「煞科」，在男女子組單打都進行了決賽。在男單方面，丹麥的安賽龍（Viktor Axelsen）在決賽擊敗泰國的韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）衞冕。而在女單方面，南韓的安洗瑩決賽就輕取中國的何冰嬌，成為首位南韓女單球手實現羽毛球大滿貫。

在淘汰賽階段，先後擊敗日本西本拳太、中國石宇奇以及馬來西亞李梓嘉的韋迪辛。決賽面對上屆金牌得主的安賽龍卻是全無還擊之力，首局最多輸11分下，以11:21先失一局。第2局的比賽安賽龍繼續「輾壓」韋迪辛，並同樣以21:11再贏一局，以局數2:0衞冕。