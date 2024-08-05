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體育
2024-08-05 23:20:00

巴黎奧運｜丹麥安賽龍男單衞冕　南韓安洗瑩女單輕取何冰嬌奪得金牌

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安賽龍男單衞冕。(路透社)

安賽龍男單衞冕。(路透社)

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巴黎奧運的羽毛球項目「煞科」，在男女子組單打都進行了決賽。在男單方面，丹麥的安賽龍（Viktor Axelsen）在決賽擊敗泰國的韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）衞冕。而在女單方面，南韓的安洗瑩決賽就輕取中國的何冰嬌，成為首位南韓女單球手實現羽毛球大滿貫。

在淘汰賽階段，先後擊敗日本西本拳太、中國石宇奇以及馬來西亞李梓嘉的韋迪辛。決賽面對上屆金牌得主的安賽龍卻是全無還擊之力，首局最多輸11分下，以11:21先失一局。第2局的比賽安賽龍繼續「輾壓」韋迪辛，並同樣以21:11再贏一局，以局數2:0衞冕。

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安賽龍在男單決賽擊敗韋迪辛。(路透社) 安賽龍在男單決賽擊敗韋迪辛。(路透社) 安賽龍在男單決賽擊敗韋迪辛。(路透社) 安賽龍在男單決賽擊敗韋迪辛。(路透社)

安洗瑩完成羽毛球大滿貫

至於女單決賽，南韓羽毛球「一姐」安洗瑩輕取中國的何冰嬌贏得金牌。也是首位在羽毛球世錦賽以及奧運贏得冠軍的南韓女子單打代表。

22歲的安洗瑩在上屆的奧運，於女單八強遭到中國的陳雨菲淘汰。去年贏得世錦賽冠軍的安洗瑩，在羽毛球壇已是當今「一姐」。面對着憑西班牙的馬蓮（Carolina Marin）退賽才獲得決賽資格的何冰嬌，安洗瑩首局以21:13大勝，先取第一局。第二局雖然何冰嬌落後下力追，但是安洗瑩還是沒有給予反勝的機會，再贏多局21:16，輕鬆以局數2:0奪得冠軍。

安洗瑩是自1996年方銖賢之後，首位南韓球手在奧運女單再奪金牌，也是首位能贏得世錦賽、奧運、亞運、全英羽毛球賽等賽事，實現羽毛球大滿貫的南韓女單球手。

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南韓球手安洗瑩奪得女單金牌。(路透社) 南韓觀眾舉標誌祝賀安洗瑩取得羽毛球的大滿貫。(路透社) 南韓的安洗瑩女單決賽擊敗何冰嬌奪得金牌。(路透社)
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