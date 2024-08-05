巴黎奧運的羽毛球項目「煞科」，在男女子組單打都進行了決賽。在男單方面，丹麥的安賽龍（Viktor Axelsen）在決賽擊敗泰國的韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）衞冕。而在女單方面，南韓的安洗瑩決賽就輕取中國的何冰嬌，成為首位南韓女單球手實現羽毛球大滿貫。
在淘汰賽階段，先後擊敗日本西本拳太、中國石宇奇以及馬來西亞李梓嘉的韋迪辛。決賽面對上屆金牌得主的安賽龍卻是全無還擊之力，首局最多輸11分下，以11:21先失一局。第2局的比賽安賽龍繼續「輾壓」韋迪辛，並同樣以21:11再贏一局，以局數2:0衞冕。
安洗瑩完成羽毛球大滿貫
至於女單決賽，南韓羽毛球「一姐」安洗瑩輕取中國的何冰嬌贏得金牌。也是首位在羽毛球世錦賽以及奧運贏得冠軍的南韓女子單打代表。
22歲的安洗瑩在上屆的奧運，於女單八強遭到中國的陳雨菲淘汰。去年贏得世錦賽冠軍的安洗瑩，在羽毛球壇已是當今「一姐」。面對着憑西班牙的馬蓮（Carolina Marin）退賽才獲得決賽資格的何冰嬌，安洗瑩首局以21:13大勝，先取第一局。第二局雖然何冰嬌落後下力追，但是安洗瑩還是沒有給予反勝的機會，再贏多局21:16，輕鬆以局數2:0奪得冠軍。
安洗瑩是自1996年方銖賢之後，首位南韓球手在奧運女單再奪金牌，也是首位能贏得世錦賽、奧運、亞運、全英羽毛球賽等賽事，實現羽毛球大滿貫的南韓女單球手。