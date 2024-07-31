周二(30日)舉行的巴黎奧運乒乓球混雙決賽，世界第一國家隊組合王楚欽與孫穎莎組合以局數4:2，擊敗北韓「神秘之師」李正植與金琴英奪得金牌，但賽後二人展示國旗慶祝時傳媒一湧而上，王楚欽原放在場邊的球拍懷疑被其中一名攝影師意外踩斷，令他一度情緒激動要求投訴，及後經教練安撫後，認為對方不是故意，但需要使用後備球拍出戰單打和男子團體賽，球迷擔心會因而影響表現。

現場影片可見，當王楚欽與孫穎莎舉起國旗時，身後一批攝影記者衝上前面拍攝，王楚欽放在一旁行李內的的球拍意外被踩斷。教練即時上前撿起球拍，王楚欽得悉後神情失落及相當不滿，情緒激動問教練「這不能舉報嗎？」，並向現場人員投訴，教練無奈的說：「舉報也沒用」；其後王楚欽受訪承認當時自己有點失控，他無奈地說：「我覺得這種情況讓自己有點失控，不理解為甚麼會這麼做，但是發生了也沒辦法，這就是天意，用副板也可以打比賽。」不過，他認為在大型賽事不該發生這種事情，「當時可能他們也不是故意的，但是我覺得確實作為一個奧運會的攝影師，而且是場內的，他們不應該出現這樣的素質和舉止。」

網民憑影片起底懷疑涉事攝影師背心編號

事件令中國球迷十分憤怒，擔心會影響他接下來的單打和男子團體賽的表現，「誰踩的？這麽不小心，難道不知道這對於運動員來說有多重要嗎？」、「踩可以是不小心的，但是不道歉就是故意的了」，亦有網民憑影片起底懷疑涉事攝影師的背心編號。