巴黎奧運｜乒乓男團展開馬龍領軍爭金 男子個人3米板 王宗源謝思埸雙保險

已夥拍龍道一稱霸男子雙人3米板的中國跳水「夢之隊」名將王宗源，今日將會「單飛」登場，於下午4時展開的男子個人3米板預賽展開衝金第一步；他的主要對手，將是3年前與他在東京奧運雙人賽摘金的謝思埸，後者將肩負衛冕個人3米板金牌的使命。
王宗源與謝思埸在東京奧運攜手稱霸雙人3米板賽事，謝思埸在個人賽則壓過當時仍是黃毛小子的王宗源，拿下金牌。不過，謝思埸之後選擇淡出賽場，王宗源的雙人賽拍檔亦換成龍道一。之後幾年，王宗源成為中國跳水隊的「板王」擔當，連續3屆在世錦賽稱霸單人賽，不論單人或雙人賽，逢出必勝，今次個人賽亦理所當然成奪金大熱。
28歲的謝思埸去年開始重返賽場，實力依然，今年2月的多哈世錦賽，他在個人3米板無論預賽及準決賽，都是力壓王宗源以首名晉級；雖然他最終在決賽被王宗源反超而摘銀，但今次巴黎奧運的3米板賽，他仍然被視為國家隊在這個項目衝金的雙保險。
乒乓男團國家隊大超班
今日國家隊賽事的另一焦點，為同樣在下午4時展開的乒乓球男團16強賽事，由中國鬥印度。國乒男團的3位選手分別是應屆奧運男單金牌得主樊振東、現時世界排名第1的王楚欽及奧運5金傳奇馬龍，整體實力大超班。
樊振東經歷單打封王的考驗，狀態與信心均在高峰；王楚欽能否克服主拍被踩斷、改以副拍作戰的心理關口，備受關注。至於被視為男子乒壇史上最佳的馬龍，以36歲「高齡」參戰，今年在多項賽事仍展現高水平發揮，實力與經驗俱佳，有力率領國乒男團向金牌進發。
楊文璐女子拳擊爭金
另外，中國名將楊文璐在女子拳擊60公斤級別4強戰打敗中華台北的吳詩儀，將於明晨5時06分舉行的決賽，與衛冕的愛爾蘭選手基莉夏寧頓(Kellie Harrington)爭金。現年33歲的楊文璐，今次雖然是以頭號種子身份參賽，卻是她首度出戰奧運；她去年在杭州亞運奪金，身高達1米73，較今晚對手高4厘米，年紀也年輕兩歲，各方面佔優，有力奪金。