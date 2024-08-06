巴黎奧運｜乒乓男團展開馬龍領軍爭金 男子個人3米板 王宗源謝思埸雙保險

已夥拍龍道一稱霸男子雙人3米板的中國跳水「夢之隊」名將王宗源，今日將會「單飛」登場，於下午4時展開的男子個人3米板預賽展開衝金第一步；他的主要對手，將是3年前與他在東京奧運雙人賽摘金的謝思埸，後者將肩負衛冕個人3米板金牌的使命。

王宗源與謝思埸在東京奧運攜手稱霸雙人3米板賽事，謝思埸在個人賽則壓過當時仍是黃毛小子的王宗源，拿下金牌。不過，謝思埸之後選擇淡出賽場，王宗源的雙人賽拍檔亦換成龍道一。之後幾年，王宗源成為中國跳水隊的「板王」擔當，連續3屆在世錦賽稱霸單人賽，不論單人或雙人賽，逢出必勝，今次個人賽亦理所當然成奪金大熱。